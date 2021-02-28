Galatasaray rahat kazandı

Fatih Terim'in maç öncesi, ülkemizdeki zeminlerin sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklama çok doğruydu. Maalesef, ligimizde zemin sorunu yaşıyoruz. Bu konu çok hassas. Estetik kayboluyor ve sakatlıklara yol açabilir, bu kötü sahalar.

Kanat savunma oyuncularını hücumda her zaman olduğu gibi iyi kullanan Galatasaray, kendi yarı sahasından çıkmayan Erzurumspor karşısında net pozisyon bulmakta zorlandı. İlk devrede, topa hükmeden Galatasaray'dı. Erzurumspor, ilk 20 dakikadan sonra çabuk atak düşündü. İlk yarının ortaya çıkan gerçeği ise oynanan futbolun sıkıcı olmasıydı.

Mohamed ceza sahası içinde 37 dakika etkili değildi. Ama iyi golcü ve pozisyonları çok iyi takip eden bir oyuncu. Yine affetmedi ve golünü attı. Ne kadar kapanırsan kapan, Mohamed'i kontrol edemezsen, ikinci golü yersin. Bu gol, Galatasaray'ı iyice rahatlattı.

Erzurumspor, ikinci yarı hemen risk almak zorundaydı. Bu istek, Galatasaray'a daha çok boş alan bulma şansı verebilirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Rashani kritik pozisyonda iyi pas atabilse, Erzurumspor erken umutlanabilirdi. 5 dakikada üç pozisyon bulan Erzurumspor, skoru değiştiremedi.

Onyekuru’nun topu alışı ve Emre'nin nefis plasesi VAR'a takılmasa, maçı bitirecekti, Galatasaray.

Etebo, oyundan çıkana kadar kusursuz bir makine gibiydi. Hiç durmadı, savaştı, iyi pas yaptı, takımın en iyilerinden biriydi.

Rakip ceza sahasında etkisini fazla yükseltemeyen Erzurum, yavaş yavaş sonuca razı oldu. Galatasaray, fazla zorlanmadan 3 puanı aldı.

Heyecan dolu bir maç değildi. Tipik olarak, favorinin kazandığı bir lig maçı izledik.