Galatasaray’ın işine yaramayan sonuç

Galatasaray için şifre belli… Kazanmak! Ama Trabzonspor gibi, takım savunmasında iyi gözüken takımlarla oynamak kolay değil. Atak yaparken size cevap veren takımlar, tabii ki gol pozisyonu yakalarlar. Duran top sonrasında, Nwakaeme'nin kafa vuruşu direkten dönmese, kaos yaşardı, ev sahibi… Abdullah Avcı'nın ekibi, kaptırdıkları topları çok çabuk geri alarak, ilk devre Galatasaray'ın oyuna hükmetmesini engelledi. Feghouli, oyunda kaldığı ilk yarıda, tam bir hayal kırıklığı yaşattı, takımına… Göztepe maçında Kerem ile çok iyi anlaşan Halil, belki, başta tercih edilebilirdi. İkinci devre şans buldu. Kerem, ayak içini iyi kullanan ve ceza sahası içinde oynamayı çok seven bir yetenek… Abdullah Avcı, onun bu özelliği bildiği için, etkili olacağı alanları iyi kapattırdı, oyuncularına… Geçiş oyunlarında, savunma kanat oyuncularının hücuma çok iyi destek vermesi, oyuna ağırlık koymanızı kolaylaştırır. Bu yöntemi fazla başaramadı, ev sahibi… Ve tabi temposuzluk, önemli problem…

Ligin son haftalarında fazla maç trafiği, yüksek ritmi engelliyor. Luyindama, her an hata yapabileceğini, daha önce göstermişti. Bu defa, Edgar İe'ye asist yaptı. O da topa nefis vurdu. Trabzonspor, maçın bütününde, daha kontrollü ve iyi olan taraftı. Son dakikalarda baskı yapmaya çalışan Galatasaray, iyi kapanan rakibine karşı etkili olamayınca, iş duran toplara kaldı. Son saniyede, serbest vuruş sonrası, Uğurcan'ın iyi karşılayamadığı topa Emre dokununca, maç berabere bitti.

Bu sonuç Galatasaray'a bir şey kazandırmadı…