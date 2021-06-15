İspanya ilk yarıda İsveç'e top göstermedi. Yüzde 83 topa sahip olan İspanya, net üç pozisyonu değerlendiremedi. Tam 20 kez İsveç ceza sahasında topla buluştu, 7 defa şut girişiminde bulundu. Devrenin sonuna doğru İsveç, İsak'ın şutunda kaleci Simon ve direk olmasa öne geçecekti.

İLK 20 dakikada tam bir çift katlı otobüs taktiği ile İsveç, İspanya'yı durdurdu. Maçın büyük bölümü İsveç yarı sahasında oynandı. İsveç, oyun anlayışından taviz vermedi.

İSPANYA gol pozisyonlarında bitirici olarak Morata'yı düşünmüştü. Ama o, bekleneni veremedi.

KAPTIRDIĞI topları çabuk kazanan İspanya, sona yaklaşırken oyun içindeki bu özelliğini kaybetmeye başladı. Thiago Alcantara'nın oyuna girmesi ile İspanya'nın oyununa daha yaratıcılık getirir düşüncem, dakikalar ilerledikçe olumsuza döndü.

İSVEÇ şunu gösterdi: Rakip senden üstün olsa bile, fizik kondisyonun üst seviyedeyse, kolay yenilmezsin. İspanya golcü bulamamanın sıkıntısını yaşayacak sanki, bu turnuvada.