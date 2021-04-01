Hemen enseyi karartmayalım

Milli Takımımız, son yılların en iyi grup eleme başlangıçlarından birine imza attı. 3 maçta 9 puan olsa artık tamamıyla grubun en büyük favorisi olacaktık. 3 maçı arka arkaya oynayınca son maçlarda fiziksel olarak düşmek gayet doğal. Sadece Letonya maçında rakibi karşılamada savunma hataları yaptık, bu beni şaşırttı! 3-1'den maç verince tabii moral olarak bozulabilirsiniz.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na gelince; orada oynayacağımız maçların telafisi yok. Bu yüzden sahaya konsantrasyonumuz en üst seviyede çıkacağız. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bizim milli takım, gruptan çıkarsa eleme usulüyle yapılacak üst turlarda şansı rakipleriyle eşit olacak, bu nedenle ben umutluyum.

Dünya Kupası elemelerinde grup liderliği şansımız yüksek. Bizim EURO 2020'de alacağımız sonuç psikolojik olarak etkiler. Çünkü sadece grup birincisi Dünya Kupası'na katılıyor. Letonya'yı yenseydik o kadar rahat olacaktık ki. EURO 2020'den hangi sonuçla çıkacağımızı şimdiden tahmin edemiyorum. İyi sonuçla çıkarsak moral olarak süper olur ama kötü sonuç halinde elemelerdeki durumumuzu olumsuz etkiler.

Şenol Güneş, takımı her zaman olduğu gibi iyi hazırlamış. Bu koronavirüs ortamında oyuncular yapabileceklerinin en iyisini ortaya koydular. Bir beraberlikle hemen enseyi karartmamalıyız. Artık tüm hedefimiz Avrupa Futbol Şampiyonası olmalı. Dünya Kupası elemeleri ikinci sırada artık.