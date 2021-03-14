İyi oyun, rahat galibiyet

BIRAKIN ceza sahasının içini, kalenin dibinde bile pozisyon bularak maça başladı, Galatasaray. Çift santrfor düşüncesini sevenlerdenim ben. Bu düşüncenin mutlaka çalışması yapılmıştır hafta içinde. Esas olan Falcao ve Mohamed'in uyum süreci. Beraber oynayan golcü ikililer, mutlaka birbirlerini tamamlamak zorundalar saha içinde. Mesela, Hulk-Falcao, Andy Cole-Dwight Yorke, daha eskilerden Henry-Bergkamp gibi. Uyum, ortaya gol makinelerini çıkarır. Agüero-Forlan ikilisi, 4 yılda 190 gol attılar. Bu düşünce için süre lazım yalnız.

KAYSERİSPOR, ligimizde alışık olduğumuz oyunu oynamaya çalıştı: Kapanmak zorundayım. Yakalarsam atarım. Henrique yakaladı ama acemice, pozisyonu değerlendiremedi. Saracchi hücuma yine iyi çıktı ve Falcao'yu gördü. O an, gözümüzün önüne ‘El Tigre'nin Atletico Madrid günleri' geldi. Herkesin yapamayacağı nefis bir vuruş tekniği ile Galatasaray, beklediği gole kavuşmuştu.

LİGİN, en az gol atan iki takımından biri olan Kayseri, gol için ne kadar uğraşırsa uğraşsın, rakip ceza sahası içine çok adam sokamayınca, işi hata kovalamaya kalıyor.

GALATASARAY uzun süre farkı artırmaya çalıştı. Skoru koruma düşüncesi bilinç altında bile saklanmamıştı. Onyekuru ve Kerem'in oyuna girmesiyle rakibin savunma dengesini iyice devre dışı bırakma düşüncesi, teorik olarak iyi plandı.

ONYEKURU golünü attı ve maçı koparttı. Falcao'nun direkten dönen topunu iyi takip etti.

MAÇ başlar başlamaz “Ben bu maçı kazanacağım” mesajını veren Galatasaray'da Feghouli'nin mükemmel gol pası ile Onyekuru, attığı golle maçın finalini yaptı.