Josef’ten altın gol

MAÇIN başında, 3 dakika içinde direkten dönen 2 top. Aleksic ve Aboubakar. “Tamam” dedim kendi kendime, hızlı ve iyi maç izleyeceğiz. Sonra, oyun beklenen tarzına döndü. Kendi ceza sahası önünde çok adamla savunma yapıp Beşiktaş'a pozisyon imkanı vermek istemeyen Başakşehir. Kalabalık savunmayı aşmak için sakin pas yapıp boşluk arayan Beşiktaş.

BÖYLE giden maçlarda pozisyon da verebilirsiniz, ani ataklar da. Crivelli, takımı adına önemli pozisyona girdi ama topu Ersin'in

üstüne vurdu. Maçın başında topuk pası deneyen Aboubakar, ceza sahası içinde bu düşüncesini yine uyguladı. Larin ve Epureanu'nun son çabası yetmeyince, top ağlarla buluştu. Sabır, bir kez daha önemini göstermişti. Larin, pozisyonu kovalamanın ve hamlenin karşılığını aldı, bu golde.

TOPU ÇIKMAYACAK YERE GÖNDERDİ

BEŞİKTAŞ, kendi ceza sahası çevresinde savunma düşüncesini uygulamayı düşününce, pozisyon veriyor. Deniz'in beraberlik golü, ikinci devre hücumu daha çok düşünen Başakşehir için moral oldu. Sonra, uzun süre maçın başlangıcı gibi bir maç izlemeye başladık. Kapanan Başakşehir,

atak yapan Beşiktaş.

GOL bu defa duran toptan geldi. Ghezzal iyi ortaladı. Welinton kafayla topu çıkmayacak yere gönderdi. Oyunda senaryo yine değişmişti. Başakşehir'in değişiklikleri, hücumda ritim kazandıran yapıya dönebilecek miydi? Evet. Mehmet Topal'a çarpan şans topunu Demba Ba kaçırmadı ve beraberlik golünü attı. Pozisyon yokken gol yedi, Beşiktaş.

HÜCUM düşüncesi yine devam etti, Beşiktaş'ta. Rosier, iyi top attı. Ama Josef de Souza'nın topu alışı ve vuruş anı çok klastı. Deneyimli bir santrfor gibi golü attı, Josef. Yıllardır, bu sahada kazanamayan Beşiktaş, şampiyonluk rotasında, bu kez, altın 3 puanı almayı başardı.