Karda oynamanın dayanılmaz zorluğu

Kar yağarken, kaleciler mutsuzdur. Beklenmedik pozisyonlar ile karşılaşırlar. Savunmalar, top karşılama ve ikili mücadelede dikkatli olmak mecburiyetinde kalırlar. Top bir anda hızlanır veya aniden durur. Karda oynamak zordur.

Zeminin getirdiği hatalar ile iki takım pozisyon bularak başladı, maça… Galatasaray'ın şut bombardımanı gol sinyalleri verdi. Maçın başındaki baskı, kazanılan kornerler derken, kaleci Ertuğrul, iyi kurtarışlar yaptı, fakat Kerem'in golünü engelleyemedi. İlk yarının büyük bölümünde Galatasaray daha iyi gözüktü, ayakta kaldı. Bodrumspor, Karacabey, 24 Erzincanspor derken, Kerem 2020'de transfer olduğu Galatasaray'da kalıcı olmak için savaşıyor. 22 yaşındaki yeteneğin oyun stilini beğenenlerdenim, ben…

Maçta dakikalar ilerledikçe, zamana yolculuk, 1970'lere götürdü bizi, zemin anlamında… Sadece mücadele ön plana çıkmaya başlamıştı, artık… Muslera, her zaman süper oynayamaz. Onun da hata yapma kredisi var. Kaleci çıkarken zamanlama hatası yaparsa, genellikle gol olur. Thelin, Kasımpaşa'nın beraberlik golünü atarken, maçta yeni bir sayfa açıldı. Ağır şartlarda oynanan maçlarda gol yerseniz, başınız belada demektir. Uğraşıp durursunuz. İlk yarıda, şut girişiminde rekor kıran ev sahibi, ikinci yarıda fazla şut atamadı. Fiziki güçlerin tükenişi gayet normal…

Bu havalar, adamı yorar. Duran toplar veya bireysel hatalar kovalamaya başladı, iki takım da… Pas hataları, başarısız driplingler, etkisiz orta girişimleri ile maç lezzetsiz bir yemeğe dönüştü. Bazen böyle olur. Maçın Kasımpaşa adına yıldızı Ertuğrul, Onyekuru'yu düşürüp penaltıya sebep olunca Mostafa Mohamed altın golü attı Galatasaray adına.



Bu maçtan 3 puan çıkarmak çok önemliydi…