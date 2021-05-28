Kazanarak başlamak iyidir

Hazırlık maçları, taktiğin uygulanması konusunda önem arz eder. Bu maçlarda, alınan sonuç dışında oyun yapınızı oturtmak istersiniz. Dün akşam maça başlayan 11, savunma hariç, İtalya maçının kadrosu değil tabii ki.

Azerbaycan, oyunu çok iyi kilitledi ilk devre. Pozisyon bulmakta zorlandık. Orta alan üretemedi. Bu yüzden, net gol anları yaşayamadık. Rakip, bizim birinci bölgemizde iyi pres yaptı. Takım oyununda, bu baskıyı aşamadık. Mahmudov'un golüne, 6 dakika sonra Halil ile cevap verdik. Devre biterken, Kaan Ayhan ile öne geçtik.

Her şeye rağmen, kapanan Azerbaycan savunmasında 13 kez topla buluşma oranımız, oyun iştahımız için önemliydi. Genç Halil, bu takım için önemli oyuncu olacak. Şans bulduğu anda farkını gösteriyor. Orkun da çok faydalı gözüktü. Cengiz Ünder'in çabası var, fakat temposunu arttırması gerekiyor.

Üçlü savunma denediğimiz bölümlerde kanatları iyi kullanamadık. Rıdvan bu sistem arayışında zorlandı.

İkinci yarıya daha hareketli başladık. Rakibin hücum bölgesinde, oyun kurma anlamında resim iyi değildi. Kerem'in takıma hareketlilik getirdiği dakikalar olumluydu.

Kaptırdığımız toplarda, daha çabuk geri dönmeliyiz. Usta takımlarla oynarken, sıkıntı yaşarız yoksa. Geriden oyun kurmak, fikir olarak iyi. Baskı yediğimiz anlarda, çabuk toplar kaybettik dün akşam.

Hazırlık maçlarında yaptıklarımız veya yapamadıklarımız, net olarak ortaya çıkacak. Hedef, tabii ki İtalya ile oynayacağımız açılış maçımız.