Kazanma alışkanlığı önemlidir

Deplasmanların altın kuralı, pozisyona girdiğin an golü atacaksın… Dakikalar ilerledikçe, ev sahipleri sahaya alışık olduklarından, daha güvenli oynarlar. Aboubakar ve Atiba, önemli fırsatları değerlendiremedi. Beşiktaş'ın zirve mücadelesi yapan diğer rakiplerine göre deplasman karnesi, topladığı 23 puanla daha az…

Yedi maçtır, galibiyete hasret Malatyaspor, konsantrasyon anlamında, üst seviyede maça başladı. Kaptıkları toplarda, ani atak planlarına iyi çalışmışlar. Futbol adlı oyunda, malumunuz, ceza sahası içinde gol beklentilerinin fazla olması, heyecanı yükseltir. Bizler, pozisyon fakiri bir ilk devre izledik. Necip-Mensah değişikliği, orta alanda mimar oyuncu eksikliğini hisseden Beşiktaş'ta olumlu bir hamleydi.

Beşiktaş, artık tehlikeli bölgede daha fazla gözüküyordu. Aboubakar, golcü ama aynı zamanda çok iyi servisleri var. Atiba'ya asisti ve onun topu mükemmel yere vurması ile gol geldi.

Kara Kartal’ın, geçmiş maçlarının bazı bölümlerinde, rakiplerini çaresiz bırakan, fırtına gibi estiği dakikalarda, arka arkaya attığı goller aklıma geldi. Bu maçta, bu sahneleri göremedik. Beşiktaş'ın savunma anlayışı, orta alana yakınken olumlu, takım arkaya yaslanınca, hata oranı yükseliyor.

Sergen Yalçın, yedek kulübesini bu maçta da çok iyi kullandı. Yaptığı değişikler çok yerindeydi. Bu maçta, Beşiktaş süper mi oynadı? Bence hayır… Futbolun doğru yönlerini daha iyi uyguladığı için kazandı. Önemli olan kazanmak değil mi, zaten?