Kerem’in müthiş gecesi

Diabate jeneriklik gol attı. Burekovic'in ona gönderdiği topa mükemmel vurdu. Eski yıllara gittim, gol vuruşu anında. Gözümün önüne La liga ve Ronaldinho geldi. Son derece klas ve unutulmayacak bir gol izledik İzmir'de. Aslında, maça istekli başlayan ve oyunu Göztepe yarı sahasında

Oynayan Galatasaray, gol arayan taraftı. Dönen topları çabuk geri alan Galatasaray, yediği golden sonra da arayışlarına devam edince, karşılığını Kerem'in golüyle aldı.

Kerem, ceza sahası içinde topla ne şekilde buluşacağını iyi bilen bir yetenek. Çabukluğu, kendisi için büyük avantaj. Golü koklamayı ve denemeyi seven oyuncu. Yine attı golünü, ustaca. Göztepe, savunma anlayışında çok hata yaptı. İlk yarı Galatasaray dünyaları kaçırdı. BU oyunda hayati önem taşıyan bölge orta saha. İki yönlü mücadele dışında, oyun kurmadaki başarısız görüntü, Göztepe'yi takım savunmasında çok zorladı.

Galatasaray, ikinci devrenin büyük bölümünde oyununu değiştirmedi. Halil'in yerde kaldığı pozisyon sonrası kazanılan penaltıyı gecenin oyuncusu Kerem gole çevirip hat-trick yaptı. Taylan, Fernandes, Emre ve Feghouli'nin uyumu, maçı çoktan Galatasaray'a çevirmişti zaten.

Dün gece alınan galibiyet, zirve umudunun devam etmesi demek. Yalnız, ipler Galatasaray'ın elinde değil ve artık kaybetme lüksü bile yok sarı-kırmızılıların.