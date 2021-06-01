Keyifli olamayan hazırlık maçıydı

maç yoğunluğundan çıkmış, bizim iskeletimizi oluşturan oyuncuların dinlendirilmesi, bence olumlu bir düşünce… İnanılmaz maç trafiği içinde yer almak, sezon sonuna gelindiğinde, sakatlık riskini maksimum düzeye çıkarabilir. Rakip Gine, Azerbaycan gibi presi tercih etmeyen, daha çok kontratak düşüncesinde olan bir takım görüntüsündeydi. Cengiz Ünder, bu takım için çok önemli ama maç ritmi iyi değil… Umarım, özlediğimiz görüntüsünü en kısa zamanda yakalar. Abdülkadir'in yeteneğini biliyoruz. Yaşadığı sakatlıktan sonra form tutması hiç de kolay olmayacak. İlk devre Mert, Cengiz, Rıdvan ve İrfan Can, kanat organizasyonlarında etkili olamadılar. Bu yüzden, Enes verimli olamadı. Herhalde Moldova ile oynayacağımız son hazırlık maçımızda, İtalya maçının kadrosu hakkında fikir sahibi olabileceğiz.

Kenan’ın oyuna girmesinin ardından, Enes'le birlikte hücum bölgesinde etkili olmayı planladık. Tabi orta alan üretime fazla katkıda bulunamazsa, zor pozisyona girersiniz. Gine, ikinci devre baskılı bölümler oynadı. Net gol şansı da yakaladı. Biz ise fazla iyi oynayamadık. Son 15 dakikaya girerken, Mert'in vuruşu dışında pozisyon bulamadık. Bazı hazırlık maçları keyif vermez. İzleyenler, futbol zevki anlamında mutlu olmazlar. Dün akşam, o karşılaşmalardan birini yaşadık. Mara'nın ters vuruşuyla direkten dönen topu ağlara gitse, bu maçı da kazanabilirdik. Halil oyuna girince farkını gösterdi. Ondan çok umutluyum…