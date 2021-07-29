Kötü oyun kötü sonuç

Tam 45 dakika, sahada hiç etkili olamadı Galatasaray. Görüntüde hırslı ama beklentileri karşılayamayan bir oyundu.

Rakip ceza sahasında bir defa topla buluşan, sadece bir isabetsiz şut atabilen, gol pozisyonunu sanki yüksek dağların arkasında bilinmez bir yerde arayan Galatasaray, özetle ilk devre sıfır çekti.

Muslera, çift yumruğu en tehlikeli yere bırakınca, topa sert vuran Madueke'in şutu Marcao'ya çarptı ve zaten rahat oynayan PSV öne geçti. Muslera sezona çok kötü başladı.

Orta alanda görev yapan Aytaç ve Emre mimar oyuncu değiller. Günümüz oyununda bu, çok büyük eksiklik olarak değerlendiriliyor. Orta sahaya, maça ağırlığını koyacak takviye şart.

Hücum prensipleri içinde yer alan şut atmak, duvar pası arayışı, kanat organizasyonları ile gol aramak düşüncelerine bir türlü yaklaşamadı Galatasaray.

Sekidika herhalde sezon başı diye bu kadar şans buluyor. İnanılmaz etkisiz.

Maçın ikinci yarısında PSV, oyunun temposunu istediği gibi ayarladı. Sanki hazırlık maçı oynuyorlardı. Van Ginkel, boş kaldığı pozisyonda topa çok rahat vurunca takımının ikinci golünü attı. ‘

Geçen haftadan dün geceye Galatasaray'da ne değişmiş' diye düşündüm. Hiçbir şey! Boscagli'nin gördüğü kırmızı kart ve PSV'nin 10 kişi kalması ile biraz kıpırdadı Galatasaray. Diagne güzel gol attı. Ama bu kadar.

Kötü bir hazırlık maçı izledik sanki, dün gece.