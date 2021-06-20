Kupanın siyasetle sınavı

YIL 1960… Tam 2 yıl süren elemeler sonrasında, ev sahipliğini Fransa'nın yapacağı turnuva başladı. Soğuk savaş, ülkelerin ilişkilerinin tam düzelmemesi yüzünden, her takım ilgi göstermemişti ilk kupaya… Adı, Avrupa Uluslar Kupası'ydı… Maçlardaki statü idealdi. Yenilen elenecekti. Tam o sırada, büyük bir kriz çıktı. İspanya-Sovyetler Birliği çeyrek final maçı oynanacaktı. Ama Madrid'den gelen haberler iyi değildi. İspanya, Sovyetler Birliği ile bu maçı oynamak istemiyordu.

FRANCO, “Ben komünistlerle top oynamam” demişti. Ne olacaktı? Önce inanmak istemediler spora gönül verenler… Çünkü bu bir oyundu, öyle kabul edilmeliydi. Ama haberler doğruydu. Spora, siyaset karışmıştı. İspanya lideri Franco, kesin olarak talimat verdi ve İspanya turnuvadan çekildi. Sovyetler Birliği, maçı oynamadan tur atladı. Paris'teki final maçında, rakip Yugoslavya karşısında, Lev Yaşin kalesinde devleşti. Sovyetler Birliği, maçı 2-1 kazanarak, ilk kupanın sahibi oldu. 4 yıl sonra ne oldu biliyor musunuz? Kupa, İspanya'da yapıldı.

YARI finaller sonrası, finale yükselen takımlar, ev sahibi İspanya ile ilk şampiyon Sovyetler olmuştu yine… Bu sefer, siyaset karışmadı. Emir verilmedi. Çünkü İspanya favoriydi. Madrid'de 2-1 kazanan İspanyollar, Avrupa şampiyonu oldular. Franco, yine mutlu oldu. Çünkü istediği olmuştu.