Maç çabuk bitti

Ev sahibi takımlar, baskılı başlangıç yapamazlarsa, rakipleri cesurlaşabilir. Bunun sonucunda, kalenizde tehlike yaşayabilirsiniz. 20. dakikada, Sagal'ın ceza sahasına attığı topa, Rodallega daha iyi vursa, maç içi bilinmezliklere kapıyı açardı, Beşiktaş…

Suskun golcü Larin, klas vuruşla, topu ağlara gönderirken, bu gol, maça iyi planla başlayan Denizlispor'u sarstı. Artık oyuna hükmeden bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş savunma oyuncularının iyi pas yapabilmesi çok önemli… Bu durumda, ortaya kompakt ve detaylı anlar çıkıyor. Aboubakar'a çerçeveyi görme imkanı verirseniz, golünü atar.

Bu golün hemen sonrasında, ringde kroşeleri arka, arkaya yiyen ve ayakları titremeye başlayan bir Denizlispor izlemeye başladık. Ljaic'in attığı üçüncü golle, ilk devre, Kara-Kartal rakibini nakavt etti… Kilit pas girişimleri, rakip sahada yüksek baskı, tehlikeli bölgeye kalabalık girmek… Futbolun bu koşullarını iyi uygularsanız, rakibin yapacak hamleleri çok azalır.

Bu yönden, Beşiktaş, maçın geneline ağırlığını koydu. Üç farkla önde oynamak, tabi ki büyük avantaj… Sizi rahatlatır, tempoyu ayarlamanız zor olmaz. İkili mücadelelerde, riske de girmezsiniz. Yedek kulübesinde şans vermeyi düşündüğünüz oyuncular, oyuna girer ve son durumlarına bakarsınız.

İkinci yarının büyük bölümü böyle geçti. Denizlispor, bu maç için kaderine razı olmuştu çoktan… Beşiktaş ise, farkı arttırmayı düşünse de olmadı. Maç, ilk yarının sonunda bitmişti, zaten…