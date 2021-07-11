Mario Balotelli Barwuah

12 Ağustos 1990'da, İtalya'nın Palermo kentinde doğdu. Babası Thomas Barwuah ve annesi Rose çok fakirdi. Ailesi, Gana kökenliydi. Kardeşleriyle beraber, zor günler yaşıyordu. Yaşamını tehdit eden bağırsak meseleleri yüzünden, ameliyat ve tedavi masrafları karşılanamaz düzeye geldi. Ve ailesi çok zor bir karar verdi. Paraları yoktu. Onu, evlatlık vermeye karar verdiler. Üç yaşındaydı. Silvia ve Francesco Balotelli, artık yeni anne ve babası olmuşlardı. Balotelli, bir daha asla Barwuah soyadını kullanmadı. Tedavisi çok iyi gitmişti. 11 yaşından itibaren sporun içine girdi. Inter'in altyapısında, Barcelona'nın dikkatini çekti.

BARCELONA serüveni fazla uzun sürmedi. Inter'e geri döndü. 2007 yılında, Roberto Mancini ile çalışmaya başladı. Ama disiplinsiz davranışları büyük problem oluyordu. Mancini görevi bıraktı. Yeni hocası Jose Mourinho olmuştu. Onunla hiç anlaşamadı. Bir televizyon röportajında, Milan taraftarı olduğunu söyledi. Inter taraftarları çıldırmıştı.

GANA Milli Takımı'nın formasını giymedi. İtalya Milli Takımı'nı tercih etti. 2010 yılında Manchester City ile sözleşme imzaladı. Ama kafasına göre yaşamayı seviyordu. Mancini'nin yakasına yapıştı. Evinde havai fişek patlattı. Maçtan önce gece kulübüne gitti. Polis kontrolünde, arabasının yan koltuğunda bulunan bol miktarda parayı kendisine sorduklarında, oldukça soğuk bir tavırla “Ben zenginim ve bol parayla dolaşıyorum” cevabını vermişti. Fakat iyi tarafları da çoktu. Afrikalı çocuklara halen yardım ediyor. Yeni yılı ailesiz çocuklarla kutladı ve Noel Baba kıyafetiyle yanından geçenlere para dağıttı. Fakirlerin daima yanında oldu. Gerçek anne ve babasını hiçbir zaman affetmedi.