1955 yılında, S.S.C.B'ye bağlı Belarus'un Grodno kentinde dünyaya geldi. Devlet, çocukların sporla mutlaka ilişkisi olmasını istiyordu. Bu konuda bir sürü eğitim projesi vardı. 8 yaşında, mahalle spor okuluna yazdırdılar Olga Korbut'u. 1 yıl sonra, Belarus spor okulu onu almaya karar verdi. İlk antrenörü, 1964 Olimpiyat Şampiyonu Elena Volchetskaya'ydı. Önce onu tembel ve disiplinsiz buldular. Çalışmayı sevmiyordu.

Elena, daha sonra şunu keşfetti: Olga, kendisinden istenen cimnastik hareketlerini çok kolay yapıyor ve hiç zorlanmıyordu. İnsanüstü bir omurgaya sahipti. Esnekliği inanılmazdı. Denge aletinde, asimetrik barda, geriye doğru takla atan ilk sporcu oldu. Ülkede bunu yapabilen başka kadın yoktu. 1969 ülke şampiyonasında 14 yaşında olduğu için özel izinle yarıştı. İlk yarışmasında bir sürü şampiyon sporcu arasında beşinci oldu. Sovyetler onu olimpiyatlara hazırlamaya karar verdi. Yalnız, ağır çalışma temposu, aşırı disiplin yüklemesi, kötü sonuç verdi ve Olga sakatlandı. Hastaydı. Onu, olimpiyat öncesi birçok yarışmaya göndermediler. Özel sporcuyu çok dikkatli hazırlıyorlardı artık. 1972 Münih Olimpiyatları'nda gördü dünya onu. Asimetrik barda yaptığı dönüş hareketi, hakemler dahil, izleyenleri şaşkına uğratmıştı. Bu harekete ‘Korbut Dönüşü' adı verildi. Ama başka bir sporcunun, böyle bir dönüşü bir daha gerçekleştiremeyeceğini düşündükleri için, olimpiyat sonrası bu dönüş kural dışı sayıldı. 3 altın madalya aldı. 1976 Montreal Olimpiyatları'nda sakat sakat yarıştı. 1 altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kendine ait stili, bu sporu yapanlar için ‘Korbut Hareketleri' olarak literatüre geçti.

ABD’nin istifa eden başkanı olarak tarihe geçen Richard Nixon, onun sporculuk karakterine hayran olmuştu. Beyaz Saray'a davet edildi. Korbut'a “Senin, Münih'te spor adına insanlığa gösterdiğin yeteneğin ve birleştiriciliğin, ülken ile yaşadığımız soğuk savaşta gerginliğin azaltılması için, 5 yılda yapacağımız ikili görüşmelerden daha değerli” demişti Başkan Nixon.

Olga, böyle bir sporcuydu. Sporu, siyasetin önüne geçiren bir karakterdi, büyük şampiyon Olga Korbut.