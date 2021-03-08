Futbolda savunma oyuncusuysanız, bireysel hatalar pahalıya mal olur. Linnes, çevre kontrolünü unutunca, deplasmanlarda 4 gol 2 asist ile oynayan, yılların tecrübesi Max Gradel golünü attı. Acaba, bu gol kriz mi getirecekti Galatasaray'a?

Ustalar böyle anlarda ortaya çıkar. Topu alacağı açıyı, her zaman mükemmel hesaplayan Falcao çalımını attı, bir de topa nefis vurunca, beraberlik çabuk geldi. Namı diğer ‘El Tigre' bu kadar sık sakatlanmasa, atacağı gollerle çok maç aldırırdı Galatasaray'a.

Onyekuru ve Belhanda'nın değerlendiremediği fırsatlar sonrasında, hücumu düşünmeye devam eden Sivasspor, Boyd ile yine öne geçti.

Kendi evinizde oyuna hükmetmelisiniz. Maçın içinde bu koşul, uzun süre gerçekleşmedi. Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı takımlarda, seçtiği oyuncular mücadeleci, defansif ağırlıklı ve agresif profillerden oluşur. Çabuk ataklarda ve pres futbolunda, sizi üzebilirler. Sivasspor gibi iyi oyun kimliği olan rakiplere karşı daha önde basmanız, yani rakibe nefes aldırmamanız gerekir.

Galatasaray geriye dönmek için hücumun bütün prensiplerini denedi. Dakikalar geçtikçe telaş ön plana çıktı.

Hakemin penaltı vermesi için VAR'ı kullanmasına gerek yoktu. Bu tür el pozisyonlarında, düdüğü çalıp penaltıyı vermen lazım. Falcao, beraberliği getirdi. Son 20 dakikada maç Galatasaray için yeniden başlamıştı, sanki.

Maça, Ankaragücü kadrosuna göre 6 değişiklikle başlayan Fatih Terim, oyunun içinde de 5 değişiklik hakkını kullandı. Onyekuru, sakat değilse veya yorulmadıysa, çıkması bana ilginç geldi. Geriye yaslanıp, kapanan takımlarda, adam eksilten bir oyuncu Onyekuru çünkü.

Gelelim büyük resime… Bu takım, son iki maçında 4 gol yedi. Bu, defans probleminin büyümesi demek. Gradel'in ikinci sarısı ile 10 kişi kalan Sivasspor iyice kapanınca, golü bulamadı ev sahibi.

Zirve, bu tür puan kayıplarını sevmez.