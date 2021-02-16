Önemli olan kazanmak

GHEZZAL'DEN böyle bir gol bekliyordum. Asistleri ile konuştuğumuz bir oyuncu. Maç içinde 2 hamle sonra ne olacağını bilen bir stratejist. Beşiktaş'a geldiğinden beri bu vuruşları deniyordu. Nefis bir gol attı. Dediğim gibi, onun asistleri Beşiktaş için çok değerli. Fakat 2015 yılında Lyon forması ile attığı 10 gol var. Bu, onun golcülükte en değerli sezonu.

BEŞİKTAŞ'IN golü erken bulması büyük avantaj oldu. Gençlerbirliği, kapanamadan golü yedi. Golü bulduktan hemen sonra girdiği pozisyonlarla fark artabilirdi, Beşiktaş lehine. Oyunun normal ritmine dönmesiyle, Gençlerbirliği kendine geldi. Beşiktaş, rakip yarı sahada çabuk ve iyi pas yaptığında rakiplerinin alternatifi çok azalıyor. Bu oyunu uygulamayı bırakınca ise kalesinde tehlikeler görebilen bir takım çıkıyor ortaya.

OMURGA SAĞLAM DURUYOR

LJAJIC ince işleri çok iyi yapan bir oyuncu. Ama onun meselesi, bazen oyunun içinde kaybolması. Aboubakar haftalarca takımın gol yükünü taşıdı. Yorulması gayet normal. Atiba ve Souza birlikte oynadıklarında omurga çok sağlam duruyor, Beşiktaş'ta.

ANKARA'DA, 60. dakikadan sonra kar yağışının şiddetini artırması, oyun içi sürprizlerin başlamasına yol açabilirdi. Ağırlaşan zeminde hata yapma lüksünüz hiç yok. Gençlerbirliği'nin son bölümlerde Beşiktaş yarı sahasında daha fazla gözükmesi, Beşiktaş'ın skor üstünlüğünü korumak istemesinden kaynaklandı. Orta alandaki oyuncuların hücum yönü düşünceleri çok azaldı.

LARIN'İN net gol pozisyonlarında topu ağlara göndermesi önemli. Golcüyse, takımı rahatlatmak birinci görevi olması lazım, Larin'in.

SERGEN Yalçın değişiklikleri yerinde ve zamanında yaptı. Oyunu her zaman olduğu gibi yine mükemmel okudu.

TOSUN Paşa ve Aboubakar ikilisi, sanki Beşiktaş takımında daha çok iş yapacak ilerleyen haftalarda. Bu sezonun şampiyonluk parolası belli: Hep kazanmak zorundasın!

CENK Tosun'un dönüşü çok önemli, 2 gol attı. Tosun Paşa bu takıma büyük katkı verecek.