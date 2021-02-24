Şampiyonluk hasreti

Beşiktaş, 1967-1982 yılları arasında 15 yıl, Galatasaray, 1973-1987 arası 14 yıl, Fenerbahçe, 1989-1996 arası 7 yıl, Trabzonspor, 1984-2021 arası, tam 37 yıl şampiyon olamadı. 2014 yılından günümüze kadar, yine şampiyonluk hedefine ulaşamamış bir Fenerbahçe var. 21 yıl sonra gelen derbi mağlubiyetleri, geçen sezon 23 yıldır Kadıköy'de mağlup olmadığı Trabzonspor'a kupada yenilmesi ve en son Göztepe mağlubiyeti… Buna rağmen, bu sezon toplanan 51 puan ve devam eden şampiyonluk iddiasını sürdüren bir takım var. Sezona başlarken, hiçbir takım şampiyonluk garantisi sözleşmesi imzalamaz. Böyle bir sözleşme yoktur. Ünlü ekonomi hocası Mahfi Eğilmez, şöyle bir tweet attı, Göztepe maçından sonra: “Fenerbahçe, Türkiye'nin özetidir. Aynı hataları tekrarlayarak, farklı sonuçlar bekler.” Aynı konu üzerine, 20 yıl önce, “Fenerbahçe, Türkiye'nin özetidir” yazısı, Radikal gazetesinde yayınlanmış, hocamızın… Yani, değişen bir şey yok. Bu sene, harcanan o kadar emek ve paranın karşılığını görmek istiyor. Kâğıt üzerinde, gerçekten oluşturulabilecek, en iyisi yapılmaya çalışıldı. Ama bazen olmaz.

Daha global bakalım. Manchester United, para harcaya, harcaya perişan oldu. Roman Abramoviç'in patronu olduğu Chelsea, hemen şampiyon olamadı. Milyonlarca sterlin çoğu zaman boşa gitti. Juventus'un sahibi, dünyanın en zenginleri arasında gösterilen Agnelli ailesi, bonservis ödeyerek oyuncu transfer etmeyi hiç sevmez, mesela… Ama bu dünya kulüpleri, çok iyi yönetilir. İş, tamamen profesyonellere emanet edilmiştir. Başarısız olurlarsa, hemen görevleri biter. Bu, dünyanın kuralıdır, zaten… Futbol kulüplerinin başındaki teknik direktörler, takımın beynidir, kalbidir. Futbolcular, onların gözlerinin içine bakar, hisseder. Lider sinirli olursa, bağırıp çağırıp, buna rağmen meramını kamuoyuna anlatamıyorsa, başarı gelecekse de bunun tarifi, geçici başarı olur.

Ünlü yazar ve filozof Umberto Eco'nun, Eylül 2014 yılında, ülkemizde yayınlanan bir kitabı var, adı “Düşman Yaratmak”… Kitabın içinde yer alan “Düşmanı İnşa Etmek” yazısı, New York'ta, Pakistanlı bir taksi şoförünün, Eco'ya sorduğu, “İtalyanların düşmanları kimler?” sorusuyla başlar. Böylece, bir düşmanın olmaması durumunda bile, düşmanın inşa edilmesi, yaratılması ve başarısızlık halinde, faturanın bu düşmanlara kesilmesini anlatır, Umberto Eco… Halbuki önemli olan, iç eleştiri ve gerçekleri kabul edip, ona göre plan yapmak, başarının önemli şartlarından birisidir. Futbol, sadece futbol değildir. Bu oyun var olduğu sürece, milyonlar sizi eleştirecektir. Önemli olan, görev aldığınız asırlık çınarlarda iz bırakmanızdır. Yoksa bu sezon da, Mahfi Eğilmez, yine her zaman olduğu gibi haklı çıkacak…