Şampiyonluk yolunda tarihi sonuç

Bu maç nasıl olacaktı? Yazılanlar ve yorumlar, maçın ne kadar zor olacağını anlatıyordu maç öncesinde… Bu fikre sahip olanlardan biri de bendim… Fakat her maçın ruhu ayrıdır. Ne düşünürseniz düşünün, her şey yeşil zeminde maçın başlamasıyla şekillenir.

Uzun yıllardır, böyle maç başlangıcına tanık olmamıştım. Akintola'nın kendi kalesine golü attığında, dakikalar 2'yi gösteriyordu. Erken gelen gol, Hatayspor'u bunalıma soktu sanki… Defans anlayışı, buzul çağına girmiş gibiydi. Larin'in iki golüyle, 14'üncü dakikada ortaya, Beşiktaş'ın bile beklemeyeceği bir resim çıktı. Bu golleri yiyen Hatayspor, toparlanma süreci yaratmak istedi oyunda… Ama Beşiktaş topu Hatayspor'a vermedi ve farkı daha da arttırmanın organizasyonu denemelerine başladı. Ljajiç'in direkten dönen şutu ve N'Koudou'nun dördüncü golü… Onun yerine giren Rıdvan'nın beşinci golü… Beşiktaş, inanılmaz, özel bir gece yaşattı taraftarına, ilk devre… Skor tarihiydi, ilk yarı anlamında…

Böyle farkla ikinci yarıya başlamak çok zordur… Hatayspor, maçı 0-0 görmek zorundaydı ikinci devre başlarken, ama bu kez bireysel bir hata üzdü. Yusuf'un hatasını, Larin yine affetmedi. Makine durmuyordu… Larin yine attı, 7 oldu. Sonrası, büyük farkın keyfini yaşadı Beşiktaş… Oyuncular, haklı olarak tempoyu düşürdü. Sergen Yalçın'ın, bu sezon, hiç strese girmeden, kolayca kazandığı bir maç izledik. Bu farklı galibiyet, rakipleri için kuşkusuz gözdağı oldu.