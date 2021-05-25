Sergen Yalçın’ın takım ruhu

Dile kolay tam 20 hafta liderlik koltuğunda oturmak. Bunun dışında ligin ikinci yarısında milli maç araları son haftalara doğru Beşiktaş'a iyi gelmedi. Mart sonu ara verilen ligden sonra Sergen Yalçın dönüştü daha rahat edeceğiz planını yapmıştı. Ama zaten kısıtlı olan kadroda sakat oyuncuların sayısı fazlalaştı. Burada benim şu dikkatimi çekmişti. Sergen Yalçın biz her zaman sahaya 11 kişi çıkıyoruz önemli değil açıklamalarıyla takımının psikolojisini diri tuttu.

Bu arada bir oyuncu Beşiktaş'a inanılmaz katkı verdi. Adı Rachid Ghezzal. 8 gol-17 asisti ile 17 puan kazandırarak şampiyonluğun baş

mimarı oldu. Sezonun tartışmasız MVP'siydi. Transferin son günü moto kurye ile evrakları TFF'ye zar zor yetiştirilen Ghezzal, ligin kaderini belirledi.

ROSİER-LARİN UÇURDU

BÜTÜN soru işaretleri Aboubakar üzerine kuruluydu. Geçirdiği ağır sakatlıklar sonrasında Beşiktaş formasıyla acaba ne yapacaktı? Bence de ligin son bölümünde sakatlığı yüzünden forma giyememesi hem kendisi hem de Beşiktaş açısından büyük şanssızlık oldu. Yoksa attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistin üstüne çok daha büyük rakamlara ulaşabilirdi. Rosier… Geldiği zaman acaba nasıl performans gösterecek soruları altında futbol kariyerinin ilk golünü atmayı başardı Beşiktaş formasıyla. Aynı zamanda kariyerinde en fazla asist yaptığı sezonu bizlere gösterdi 6 asistle. Tabii ki Larin'e ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

Beşiktaş'ta bu kadar gol pozisyonuna girip çerçeveyi kolayca bulabileceği bir sezon geçireceğini belki kendi de düşünmüyordu. Ben kendisinden böyle müthiş bir performans beklemiyordum. Larin de 19 gol, 5 asistle inanılmaz bir kariyer yaptı.

GERÇEK BİR TAKIM

VE geçelim şimdi başka bir hususa. Takımların mali değerleri anlamında Fenerbahçe ve Galatasaray, Beşiktaş'tan çok üstün gözüküyordu. Ama futbolun en büyük prensibi olan takım olabilme olgusunu Sergen Yalçın yarattı. Eğer bunu sağlayabilirseniz mesela geçtiğimiz yıllarda Leicester City'nin yaptığı gibi dev bütçeleri geride bırakıp şampiyon olabilirsiniz. Saha içindeki takım oyunu, sizi kesinlikle büyük başarılara taşır. Sergen Yalçın dışında Başkan Ahmet Nur Çebi sık sık antrenmanlara gitti. Ne olursa olsun medyada fazla ön planda olmadı, büyük polemiklere girmedi ve kulübü dinç tuttu.

Yönetimde de bence Beşiktaş şampiyonluğu yakaladı. Gelelim savunmaya… Kalenizde inanılmaz tecrübesiz bir isim var Ersin. Çok hata yaptı. Ama ona güvenildi. Hem arkadaşları hem Teknik Direktör Sergen Yalçın, onun hep birinci kaleci olacağını, ondan vazgeçmeyerek gösterdi. Bu sezon Vida tecrübenin ne kadar değerli bir olay olduğunu herkese gösterdi. Hem defansın lideri oldu hem kritik goller attı hem de kaybetmemek için olağanüstü savaştı.