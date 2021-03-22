Son anlar nefes kesti

Derbi maçlardan ne beklersiniz? Tempo, bol pozisyon girişimi, heyecan, sizi içine çeken anlar. Fenerbahçe, deplasmanda aldığı sonuçlarla ligin deplasman lideri. Sergen Yalçın bunu oyuncularına anlatmış. Anlattığı başka bir husus, Fenerbahçe'nin bu maça finale hazırlanmış gibi gelip sahaya çıkacağı. O zaman, ortaya çıkan futbola mücadeleci yönünden baktık, çoğu zaman.

İki takımda da gol arayışları, özellikle ceza sahası içindeki beklentileri fazla karşılayamadı. Beşiktaş, rakiplerini karşılayarak oynayan oyun yapısını sevmeyen bir takım. Top daha fazla Beşiktaş'ın ayağında olup, kaybedilen topların hemen kapılması, Beşiktaş'ın fark yaratan yönü. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın tehlikeli oyuncularına çoğu zaman iyi önlem aldı. Ama derbilerin yazılı olmayan, şöyle bir gerçeği var: Gole uzak gözüken hiç ummadığınız karakterler, bazen derbilerde kaderi belirler. Duran toplarda Vida ve Welinton, rakip için büyük risk oluşturan isimler. Bir anlık geç kalma, Vida'nın golüyle sonuçlandı.

İrfan Can beklentileri karşılayamadı. Samatta hiç etkili değildi. Fenerbahçe'de yenilen gol öncesi ve sonrası Altay ayakta kaldı. Nefis kurtarışlarıyla takımını maç içinde tuttu. Ama Ersin, Sosa'nın topunu köşeden mükemmel çıkarırken, belki de maçın kurtarışını yaptı.

Derbilerde gol atan takım, bazen savunmaya ağırlık verir. Fenerbahçe bu anları değerlendiremeyince, Beşiktaş ikinci gol sinyallerini vermeye başladı. Çok önemli fırsatları değerlendiremedi. Ve Ozan sahneye çıktı. Vuruşu mükemmel ve ayakta alkışlanacak bir şuttu.

Maçın son bölümleri tam bir derbiydi. Fenerbahçe bunalttı. Beşiktaş kısa süren şok yaşadı. Kazanmaya çok ihtiyacı olan Fenerbahçe, istediğini alamadı.