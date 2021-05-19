Tebrikler çifte şampiyon

Final maçlarının hemen başında golü bulmak büyük avantajdır. De Souza, N'Koudou'nun sert topunu karşılayamayan Boffin'in hatasını affetmedi.

Bu gol, Antalyaspor'u sarstı. Beşiktaş oyunda hakimiyeti eline aldı. Tempoyu fazla yükseltmeden, Antalyaspor savunmasını dengesiz yakalamaya çalıştı.

Ghezzal, yine başroldeydi. Rosier'e verdiği pas ve onun sert şutu ikinci golü getirince, büyük avantaj yakaladı Kara Kartal. Ghezzal, geçtiğimiz sezonun en çok iz bırakan ismi. Atiba'ya öyle bir top attı ki, topun direkten dönmesi Beşiktaş adına talihsizlikti.

Orta alanda 3 defansif oyuncu, Atiba, Necip ve De Souza, ilk yarıda oyunun iki yönünde başarılı gözüktüler. Antalyaspor, 60'ıncı dakikadan sonra yenik durumda olduğunu ancak algılayıp hücum yapmak istedi. Beşiktaş, kendi yarı sahasında daha çok kalıp kontra düşüncesine yöneldi.

Bu maç final, Beşiktaş'ın avantajını korumak istemesi doğal. Ama kapanınca, rakiplerine sezon içinde çok pozisyonlar vermişti hatırlarsanız. Gökdeniz golü kaçırmasa, maçın rengi değişebilirdi. Antalyaspor, ne kadar tempoyu yükseltmeye çalışırsa çalışsın, bu isteğinde başarılı olamadı. Umut, duran toplara kalmıştı.

Göztepe ile stresli bir şampiyonluk maçı oynayan ve dün geceki finalde tempoyu iyi ayarlayan Kara Kartal, sezonun ikinci kupasını da aldı. Sergen Yalçın ve oyuncularını tebrik etmek kalıyor bize.