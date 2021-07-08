Wembley finalleri bir başkadır

DAMSGAARD, 3 Temmuz'da 21 yaşına girdi. Daha çok genç. İtalya'da, Sampdoria'da forma giyiyor. Kulübünde, 37 maçta sadece 2 golü var. Wembley Stadı'nda, binlerce İngilizin bağırış, çağırışları arasında, serbest vuruşta topa öyle bir vurdu ki, top ağlara giderken mesaj veriyordu sanki… ”Yarı finaller favori tanımaz…” Danimarka, maçın başından itibaren iyi alan daralttı. Rakip yarı sahaya iyi çıktı.

GOLÜ atınca, biraz kendi yarı sahasına gömüldü. İngiltere yüklendi, Kjaer kendi kalesine attı. İkinci yarı, oyun iki takım açısından da çok sıkıştı… Bu yüzden, duran toplar büyük önem kazanır. Maguire, serbest vuruşta kafayı iyi yere vurdu. Schmeichel nefis kurtarırken, babasını aratmadı. 58.dakikadan sonra, savunmasını rakip sahaya iyi yakınlaştıran İngiltere, kanatları da kullanıp baskı kurdu. Fakat bekledikleri gol gelmedi. Danimarka, takım savunmasını çok iyi uyguladı. 90 dakikada, sadece, o da İngiltere adına bir net pozisyon izledik. İş uzatmalara kaldı. Sterling, resmen penaltıyı aldı. Kane, Schmeichel'dan dönen topu ağlara yolladı. Artık finali bekliyoruz.

BAKALIM kim kazanacak? İngiltere mi, İtalya mı? Dilerim, unutulmaz bir maç izleriz…