Zor virajı iyi dönmek önemli

GALATASARAY, kupa dahil, Alanyaspor ile oynadığı son 5 maçın dördünü kaybetmişti. Bu oyunda bazı rakipler size ters gelebilir. Önemli olan, genellikle psikolojiye dayalı bu olguyu ortadan silmek için uğraşmaktır.

ÇOK iyi başladı, Galatasaray… Önce, Mohamed direğe takıldı. Sonra Onyekuru dışarı attı. Salih'in akıl dolu vuruşu direkten dönmese, iyi başlangıç, moralsizliğe dönebilirdi. Yedlin'in, savunmayı bitiren nefis gol pası ile Emre Kılınç golü attı. Satrançta, agresif başlangıç diye bir taktik vardır. Öyle başladı Galatasaray ve karşılığını aldı. Bu oyunda, VAR sistemine ihtiyaç bile duymadan düdüğünüzü çalıp verebileceğiniz penaltı anları var. Sezon başında, çok maçta izledik verilmeyen penaltıları… Onyekeru'nun yerde kaldığı an, penaltı mesela…

TÜRK işi VAR sistemi, derler yakında, bunun adına… Çalışmıyor, anlayacağınız… UEFA hakem gözlemcilerinin kahkaha ile güleceği bir hakem ve VAR sistemi ile, kendi dünyamızda oynar, dururuz. Öne geçtikten sonra, Alanyaspor'a karşı, çok adamla kendi yarı sahanızda kalıp, çabuk atağa çıkarsanız, Alanyaspor arıza sinyali veriyor. Galatasaray, büyük bölümde, bu düşünceyi başarıyla uyguladı.

YALNIZ bu savunma işi, ceza sahası yakınlarına kadar geri çekilmeyle devam ederse, işiniz zora girebilir. Tayfur ve Moubandje, Galatasaray yarı sahasında çok gözüktü. Baskı yerseniz, bireysel hatalar da ortaya çıkar ve maç zora girer… Galatasaray bu anları, fazla olmasa bile yaşadı. Şampiyonluk mücadelesinde artık kolay rakip yok ve önemli olan kazanmak…