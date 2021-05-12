İnanmayanlar kaybeder

Fenerbahçe, ayağına gelen altın fırsatı taraftarını kahrederek elinin tersiyle itti.

Sahaya çıkan futbolcusundan, kenarda maçı yöneten teknik heyetine kadar çok net bir şekilde kimse inanmamış. Beşiktaş'ın yenileceği akıllarından bile geçmemiş. Sadece bir galibiyet, Fenerbahçe’yi liderliğe taşıyacaktı. Kimse kusura bakmasın, Kadıköy'de yenilgi rekoru kırılması ve inanmayanlar ordusuyla zaten Fenerbahçe şampiyonluğu hak etmemişti! Olan yine taraftara oldu. 2006'da Denizli'de, 2010 ve 2012'de Kadıköy'de kahrolan taraftara yine aynı senaryo yaşatıldı.

17 maçtır bileği bükülmeyen rakibin karşısına ezber kadro ve sistemle çıkarsan, şah mat olursun. Anlaşılan hiçbir şekilde teknik analiz yapılmamış. Bazen teknik taktiğe de gerek kalmaz, formanızı öyle bir ıslatırsınız ki Samuel Johnson'un maç sonları suyu çıkan forması gibi ter akıtırsınız ve sonuç kendiliğinden gelir. Bu da yoktu, acaba forması mücadeleyle, hırsla, inançla ıslanan kaç futbolcu vardı sahada? Bence sıfır.

Emre Belözoğlu yaptığı bütün hamlelerle takımı bir adım daha geriye götürdü. Geçen hafta yaptığı Mert Hakan-Gökhan değişikliği dışında diğer 9 maçtaki bütün hamleleri yanlıştı. Dün de farklı bir senaryo yoktu açıkçası. Bu takımı kuran da transferleri yapan da eğriye eğri doğruya doğru Emre Belözoğlu'dur. Erol Bulut'u getiren de sonra göndermek isteyen de ve teknik direktör olmak isteyen de kendisiydi. Soruyorum size, Türkiye'de hangi takımda böyle bir kadro var. Türkiye'nin değil Avrupa'nın en kariyerli isimleri sende. Sonuç? Hayal kırıklığı…

Belözoğlu, fikstürdeki en zor 5 maçının 3'ünde puan kaybetti. Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor. Zaten şampiyonluğun bu maçlardan geçtiğini biliyorduk. Başakşehir ve Ankaragücü maçları ise futbol şansının yanında olmasıyla kazanıldı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti, büyük bir mucize olmazsa kulüp rekoru kırılarak 8 yıla çıkacak. Peki bunun sorumluları kim? Taraftar bir açıklama bekliyor.

Erol Bulut'un getirilmesi ayrı bir hata, gönderildiği vakit ayrı bir hata, yerine göreve gelenler ayrı bir hata. Başkan Ali Koç'un TFF ve kurullarıyla ilgili yaptığı açıklamalar yeterli mi? Çok basit, dün 2-0 gerideyken net penaltın bile verilemiyor. Biz konuşmayacağız, kimseyi etki altına almayacağız diye diye, 3 yılı gitti Fenerbahçe'nin. Türkiye'de futbol sadece sahada oynanmıyor. Üzgünüm ama bunu başkan ve yönetimi acı bir şekilde deneyimledi.

Yapılan yanlışlardan kongre öncesi ders alınıp, camiaya bir bir anlatılmalı. Göreve getirdiğiniz 7 teknik direktör, sayısını unuttuğum onlarca transfer… Başkan bu başarısızlık üzerine düşünmeli. Seçime büyük ihtimalle tek aday olarak girecek. Güçlü bir yönetimle yola çıkarak, özellikle Samandıra sistemini komple değiştirmesi lazım. Kendisinin özellikle maddi ve manevi olarak yaptığı bunca emeğin boşa gittiğini görmek beni fazlasıyla üzdü. Bence bu sezon en az hatası olan Başkan Ali Koç'tu. Futbolda kupa kaldırmayı fazlasıyla hak ediyordu. Maalesef artık kredisi de bu sportif başarısızlıklar yüzünden bitme noktasına geldi. Etrafındaki insanların yaptığı büyük hataların bedelini günün sonunda belki de kendisi ödeyecek. Bundan sonraki 3 yılda devam edecekse, her şeyi baştan inşa etmek yerine bu yılki bariz hataları ortadan kaldırıp yola devam etmeli.