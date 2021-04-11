Eski eşi Uğur Kılıç'ı öldürttüğü için ceza alan Alaattin Çakıcı'nın henüz dava arkadaşı değil, mafya lideri sayıldığı günlerdi. Çıktığı her duruşmada mahkeme heyetini korkutarak, küfürle karışık nutuklar çekti.

Erdoğan ve Bahçeli'ye ağır dille hakaret etti.

Binali Yıldırım'ı tehdit etti.

Çakıcı'nın rakibi görülen Sedat Peker ise aynı yıl suç örgütü liderliğinden 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası aldı. Peker, 2015'te tahliye olunca, milliyetçi ve muhafazakar iş adamı kimliğine büründü.

İsmailağa'nın müridi olan cübbeli, şalvarlı ve sarıklı adamını yanından hiç ayırmadı. Adamı dua okuyor, ardından o konuşuyordu.

Bir düğünde Erdoğan'la tokalaşıp sohbet edince siyasi serüveni başladı. “Erdoğan'ın kaderiyle Türkiye'nin kaderi bütün haline gelmiştir. Erdoğan'ı seviyorum” dedi.

Ak trollerin ‘babası' olmuştu.

Hepsinin dilinde tek bir cümle vardı:

“Bir umuttur yaşamak!”

Bu slogan Peker'e aitti.

OLUK OLUK KAN TEHDİDİ

Peker, 9 Ekim 2015'te Rize'de Teröre Lanet Mitingi düzenledi. Yaklaşık 3 bin kişinin doldurduğu meydanda Peker, bir eliyle bozkurt, diğeriyle Rabia işareti yaptı.

Erdoğan ve Bahçeli'nin selamı sabahı kestiği günlerde, gelecekteki Cumhur İttifakı'nın işaret fişeğiydi.

Mitingde, şöyle konuştu:

“Dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız.”

Tesadüf bu ya…

Bir gün sonra Ankara'da ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi' için tren garında toplanan kalabalığın içine giren iki IŞİD'çi üzerlerindeki bombayı patlattı.

100 yurttaş can verdi.

Yüzlercesi ağır yaralandı.

Oluk oluk kan aktı.

O kanlı 2015 yazında PKK, Doğu ve Güneydoğu'da hendekler açarak isyana kalkıştı. Çatışmalar aylarca sürdü. 1100 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri yayınladı. Peker, akademisyenleri kastederek, “Kanlarınızla duş alacağız” dedi.

Akademisyenler tutuklanırken, Peker beraat etti.

Türkiye'de düşünce özgürlüğü vardı.

SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Peker, 2017 yılında cumhurbaşkanlığı referandumu kampanyasında “Evet” diyeceğini açıkladı ve Beykoz'da miting yaptı.

Hayır'cıları tehdit etti. “Sokağa çıkan olursa bekliyor olacağız” dedi.

15 Temmuz'un yıl dönümünde Çengelköy Mezarlığı'ndaki anmada Fetullahçıların Maltepe Cezaevi'ni basıp arkadaşlarını çıkarmayı hayal ettiğini savundu.

Dedi ki:

“Dışarıda yakaladıklarımızın hepsini bayrak direklerine astıktan sonra o cezaevlerine gireceğiz. Onları cezaevlerinde asacağız. Boyunlarından asacağız bayrak direklerine…”

Peker, bu sözlerden de beraat etti.

En son, 31 Mart 2019'da yerel seçim öncesi Cumhur İttifakı'na oy istedi. Muhalefetin sonuçlara itiraz edeceğini belirterek, halkı silahlanmaya çağırdı.

EN HAYIRSEVER İŞ ADAMI

Peker, savurduğu tehditlerin mükafatını aldı.

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'e ait Beyaz TV'de doğum günü kutlandı. Sunucu “Çok düzgün bir insan. Nice yıllara diyoruz. Ağabeyimize iyi sabahlar diliyoruz” dedi.

Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülü'nü kaldıran Demirören'lerin Milliyet Gazetesi, Peker'e “En Hayırsever İş Adamı Ödülü” verdi.

Bir grup asker “Devler gelir, devler gider, bir dev kalır, Sedat Peker” diyerek yürüdü.

Trabzonspor-Alanyaspor maçında bir grup genç, üzerlerinde harfler bulunan tişörtlerini giyip yan yana durdu ve “Reis Sedat Peker – Bir umuttur yaşamak” yazdı.

Aynı yıl statta Atatürk posteri açmak ve İzmir Marşı söylemek yasaklanmıştı.

KARABAĞ-MAKEDONYA

Peker, 2020 yılında sessizliğe gömüldü. Karadağ'a kaçtı. “Berat Albayrak seni hapse attıracak' dediler. Önlem olarak çıktım” dedi. Belli ki soruşturmayı öğrenmişti.

‘Dadin Ademovski' adına düzenlenen sahte kimlikle Kuzey Makedonya'da yaşadığı ortaya çıktı. Peker, bu ülkeden sınır dışı edildi.

Derken…

İstanbul Emniyeti, 9 Nisan'da beş şehirde Peker ve örgütüne yönelik operasyon yaptı. Peker'in AK Partililerce kahraman görüldüğü 2018-2019 yılları arasında işlediği söylenen yağma, yaralama, tehdit ve rüşvet gibi 24 ayrı suçtan 52 kişi gözaltına alındı.

Peker halen aranıyor.

PEKER DÜŞERKEN, ÇAKICI YÜKSELDİ

Peker'in gözden düşüşü, tarihin cilvesi olsa gerek, Çakıcı'nın yükselişine denk geldi.

Bahçeli, “ülkü ve ülke sevdalısı” ilan ettiği Çakıcı'ya af istedi.

“Dava arkadaşımdır” dedi ve Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bu sayede infaz indirimi yasası kabul edildi.

Çakıcı, dışarıya çıkar çıkmaz Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti.

“Kazığa oturturum” dedi.

“Seni bakla odunuyla tanıştırırım” diye ekledi.

İfadeye araç konvoyuyla gitti.

Alay edercesine…

“Sert odun cümlesini adalet anlamında kullandım. Sert odun kırılmaz” diye savunma yaptı.

Bir zamanların Peker'i gibiydi.

ALDIRMA REİS!

Türkiye, Çakıcı'nın birkaç yıl önce hakaret ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çıkarılan özel afla tahliye olabildiği bir ülke artık.

Çakıcı, düne kadar mafyaydı.

Bugün dava arkadaşı…

İktidar yanlısı TV'lerde “Mavi Vatan'ın babası” diye övülen emekli amiral bir bildiriye imza attığı için vatan haini ilan ediliyor.

Sabah milli kahraman, gece alçak darbeci.

Peker'in de kaderi böyle yazılmış.

Doğum günü kutlanan TV'lerde şimdi hakkında “Mafya lideri” diye alt yazı geçiyor.

İşlediği suç listesi sayılıp dökülüyor, dün kendisine oluk oluk yalakalık yapanlarca.

Burası Türkiye, kardeşim.

İhtimal yarın Peker'in bir dava arkadaşı çıkacak, yerli ve milli olduğu hatırlanacaktır.

Aldırma reis!

“Bir umuttur yaşamak”