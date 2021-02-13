Dünyada para, ahrette iman, uzayda liman

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Ay'a gidiyoruz” dediği günden bu yana uzaya çıkacak ilk Türk astronotun kim olacağı sorusu merak uyandırıyor.

Memleketimizde bu unvana en çok yakalaşabilen isimler şöyle:

Turist Ömer ve Uzaylı Zekiye.

Türkücü Mustafa Topaloğlu.

Japon Serkan Anılır ve İTÜ'lü Halil Kayıkçı.

JAPONLARI ÇARPAN ADAM

Türkiye, 2000'li yıllarda Anılır'ı Tokyo Üniversitesi'nde görev yapan ilk Türk astronot diye tanıdı. “Japonya'daki süper beynimiz” diye övülen Anılır, “Ata” adını verdiği ilk uzay asansörünün tasarımcısıydı. İki ülkede de yere göğe sığdırılamayan hem Japonları, hem bizi çarptı.

Meğer Japonya Ulusal Geliştirme Ajansı'nda yayınlanan dört makalesi ve Tokyo Üniversitesi'ndeki tezi çalıntıydı.

Türkiye'nin kendisini NASA'ya gönderdiğine ilişkin belge ve astronot giysisiyle çekilen fotoğrafı sahteydi.

Tufaya gelen Japonlar şaşkındı.

Tokyo Üniversitesi rektörü, “Şoktayız. Bu inanılmaz bir durum. 130 yıllık tarihimizde hiçbir doktora tezini iptal etmedik” dedi.

Skandal unutulurken…

Türkiye, İTÜ'lü Halil'i tanıdı.

İTÜ ÖVDÜ, ŞÖHRET OLDU

İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Kayıkçı, derslerden arta kalan vaktinde, babasının cansız manken mağazasında vakit geçiriyorken, ülkenin en şöhretli astronotu haline geldi.

Nasıl mı?

‘Axe' adlı deodorant firması 2013 yılında hazırladığı reklam kampanyasında, internet üzerinden başvuranlar arasından seçilecek üç Türk'ün de olduğu 107 talihliyi ABD'deki Axe Apollo Uzay Akademisi'nde dört gün eğiteceğini, 23 finalisti uzaya götüreceğini duyurdu. Kayıkçı, başvurdu ve kabul edildi.

Bu, İTÜ tarafından “En genç Türk astronot İTÜ'den” diye ilan edildi.

Üniversitenin internet sitesinde çıkan haberde, “Kayıkçı'nın çocukluğundan bu yana kurduğu uzaya gitme hayali 2015'te gerçekleşecek. Kayıkçı, uzay yolculuğunu tamamladığında en genç Türk astronot unvanını alacak” denildi.

EKRANLARIN ASTRONOTU

O andan sonra Kayıkçı, astronot üniformasını andıran turuncu giysiyi üzerinden asla çıkarmadı. “Bu gerçek mi?” diye sorulduğunda, “24-25 milyon dolarlık kıyafetlerini çizilmesin diye evde bıraktığını” söyledi.

Bütün TV'ler kameralarını Kayıkçı'ya doğrulttu.

İlk söyleşisini 2014 yılında verdi.

“Seneye astronot oluyorum” diye konuştu.

Olamadı.

Allah'tan ümit kesilmezdi.

Bir yıl sonra “Tahmini olarak 2015 yılının sonu 2016'nın başı gibi uzay yolculuğuna katılacağım” dedi.

Katılamadı.

Bu kez de 2016 yılı içerisinde galaksiye çıkacağını açıkladı.

“Daha aracın kontrolleri devam ediyor” diye ekledi.

Kontroller asla bitmeyecekti.

Kayıkçı, son tarih olarak 2017'yi verdi.

Ünlü teknoloji firmalarının reklam kampanyalarında oynadı.

Konferanslarda konuştu.

“NASA'daki Türk uzman” diye tanıtıldı.

Kayıkçı'ya sorarsanız, NASA'nın bahçesinde eğitim almıştı.

UÇUŞ İPTAL

Aslı şuydu: Kayıkçı, NASA'da değil ABD'deki Axe Uzay Kampı'nda 3-6 Aralık 2015'te dört gün kalmıştı. 23 finalistle birlikte yörünge altı uçuşta yer alma hakkı kazanmıştı. Astronot değil, uzay gezgini adayıydı.

Ancak uçuşu gerçekleştirecek şirket 2016'da battığı için seyahat iptal edildi. Buna rağmen Kayıkçı, kendi kampanyasını kesintisiz sürdürdü.

“Axe'a başvurdum, Uzay bileti bekliyorum. Ha bugün, ha yarın” dedi.

Kayıkçı, 2017 yılı itibariyle izini kaybettirdi.

Uzaya gidemese de…

Bir uçak şirketinde çalışıyor.

ALBAYRAK, BUGÜNÜ GÖRDÜ

Hayal kırıklıklarından ötürü küllenmiş olan uzaya seyahat hasretimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi ile bir kez daha harlandı.

Tesadüf bu ya…

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugünleri görmüş gibi üç yıl önceki konuşmasında bir seçmenin “Cumhurbaşkanımız şuradan Ay'a dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini söylemişti.

Üç yıl sonra Erdoğan, “Ay'a gidiyoruz” dedi.

Aralıktan beri Türkiye'ye geleceği ifade edilen 40 milyon aşıdan ancak dörtte birini görmüşüz, ne gam…

2023'te ilk yerli ve özgün roketimizi fırlatacağız.

Türkiye'yi uçulmayan havalimanları ve geçilmeyen köprülerle donatmışız. Bir avuç yandaş müteahhitlerin cebine Hazine'den oluk oluk para akıyormuş, kimin umurunda?

Galakside liman işleteceğiz, liman!

Halkın yarısı asgari ücretle geçiniyor ve Avrupa'da en düşük asgari ücreti veriyoruz. Simit, 2.5 TL olmuş.

Peyniri gramla, zeytini taneyle, sütü neredeyse damlayla alıyoruz.

Boş laf!

Uzayda ekosistem kuracağız.

Bir elimiz Satürn'de, bir elimiz Uranüs'te olacak.

Tarım bitmiş. Büyükbaşı Uruguay'dan, küçükbaşı Estonya'dan, eti Sırbistan'dan, gübreyi İsrail'den, samanı Bulgaristan'dan alıyoruz. Traktörlere haciz geliyor.

Kederlenmeyin…

Uzayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi açacağız.

Belki Ay'da tarla bile ekeriz.

İşsizlik 10 milyona yaklaştı. Her dört gençten biri işsiz.

Olsun, uzay sanayisine yatırım yapacağız.

Kısmetse bir Türk'ü Ay'a göndereceğiz.

Benim favorim: Serkan Anılır.

Dolandırıcılıkta da olsa Japonları geride bıraktı.

Yahut Halil Kayıkçı Ay'a gitsin.

En azından, 24-25 milyon dolarlık astronot kostümü bugünü bekliyor.