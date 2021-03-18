Göksu: Belediye şirketinin yönetimini başkan atamalı

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Parkı'nı çevreleyen Havaalanı Mahallesi'nde binlerce konut yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu, eseriyle övünüyor.

Önceki gün bu parkta, kahvaltıda buluştuğumuz Göksu'nun verdiği bilgiye göre Esenler'de, 12 yılda 98 bin 160 riskli binanın 56 bini yenilendi.

Akıllı Şehir'deki inşaat sürüyor.

Toplam 60 bin konuttan, tamamlanan 2 bin 108'i temmuz ayından itibaren sahiplerine teslim edilecek. Konutlardan boşaltılacak olan 1.5 milyon metrekarelik alanda bir millet bahçesi kurulacak.

Ayrıca Göksu, gündeme ilişkin sorularımı yanıtladı.

– Danıştay'ın belediye şirketlerine yönetici atama yetkisini meclislere vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belediye başkanının atama yapmasını daha doğru buluyorum. Ama meclisin şirketleri denetleyebileceği yöntem geliştirilmeli. İBB'nin son iki yılını inceleyin. Kim denetliyor?

– Bu ne zamandan beri böyle?

Geçmişten beri böyle.

– Niye değiştirmediniz?

Geçmişe sormak lazım tabi.

– Geçmişte siz vardınız.

Mecliste şirketin denetleyeceği bir yöntem gelmeli. Söyleyeceğim şey budur.

– O gün belediye sizde olduğu için mi sorun çıkmıyordu?

Bizim dönemimizde yönetim kurulu üyeleri kimler oluyordu? Bir de şimdi kimler oluyor, bir bakın.

– Fark ne?

Bizim dönemde belediye personeli olurdu. Müdürler, şube müdürleri, daire başkanları. Şimdi eş dost, partinin adayı…

– Neden yazılı hale getirmediniz?

Hayat dinamiktir. Bizim dönemimizde büyükşehir bürokrasisi partizanlıktan uzaktı. Şimdi bakıyorum, yönetim kurullarına genel başkan danışmanları, başkan yardımcıları, parti meclisi üyeleri geliyor. Nasıl adalet tesis edilecek?

– Kaç kişi var?

Çok var.

– Kaç kişi?

Sayı diyemem.

– Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki yetki neden İBB'den alınıp hükümete verildi?

Büyükşehir alanları genişletildi. Burada Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının olmasından doğal ne olabilir? Büyükşehir büyüdüğü zaman bakanlıkların devreye girmesi gereken birimler ortaya çıkıyor.

– İBB, AK Parti'deyken olmayan ihtiyaç neden 31 Mart'tan sonra ortaya çıkıyor?

Neden hükümetler reform yapar?

– Bazıları siyasal ihtiyaçlar için yapar.

Bazıları toplumsal ihtiyaçlar için. Bazıları hayatın gerçekliğiyle ortaya çıkan ihtiyaçlardır.

– İhtiyaçlardan biri belediyeyi kaybetmek olamaz mı?

Hiç alakası yok!

– Galata Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmesi…

Ayrıntısını bilmediğim konuda konuşamam.

– İBB'ye göre 1470 dosyadan 292'si komisyonda bekliyor. Neden bekletiyorsunuz?

Teknik incelemeler vardır. Bakın, 2016'dan 2018'e kadar 6504 dosya getirmişiz. CHP, 1871'ine hayır dedi. İmamoğlu, 2179 dosya getirdi. Yalnızca 60'ına hayır denildi. İBB'nin yönetim acziyeti var. Meclis'e dosyanın nasıl geleceğini bilmiyorlar. Dosyayı komisyonda tamamlıyoruz.

– Borçlanma taleplerinin geri çevrildiği doğru mudur?

Biz devrettiğimizde İBB'nin 21 milyar borcu, 5.2 milyar günü geçmiş borcu vardı. Şu an ne kadar? Yaklaşık 31 milyar. Geçmiş borcu ne kadar? 6 milyar… İki yılda verdiğimiz borçlanma yetkisi, 15.5. milyar. Kim verdi yetkiyi? Biz verdik. İmamoğlu, “Tahvil ihracı yapıyorum” diyor. Sanki vagon üretmiş, ihraç ediyor. “Hükümetten daha ucuz borçlandım” demek için İstanbul halkının 40 milyonunu niye çöpe attın?

– Nasıl çöpe attı?

Faizi erken ödeyerek. Beş yıl sonra ödemesi gereken faizi erken ödedi. Hani, bütçeyi yüzde 50 arttıracaktı? Beş yıl bittiğinde İBB'nin bir projesi olmayacak.

– Halk Ekmek büfesi açılmasını engellediniz mi?

Biz dedik ki “Nerede ne kadar büfe istiyorsanız gönderin, meclisten geçirelim.” “Kime” demiyoruz, nereye açacağınızı söyleyin. Komisyona havale edelim. İhtiyaç mıdır, değil midir? Şehit aileleri, gaziler, dullar ve engellilere verilsin dedik. “Bunlar öncelensin” dedik.

– Eski dönemde üç şehit yakınına verilmiş.

Talep olduğunda önceleniyordu.

– Sizce İstanbul'u neden kaybettiniz?

Bir koalisyon ve iş birliği var.

– Siz her şeyi yaptınız, buna rağmen mi oldu?

Bizim oyumuzda düşme yok.

– Hata yapmadınız mı?

Bakalım kamuoyu araştırmalarına. İBB, bizim dönemimizde yüzde 65-70'in altında başarı oranına düşmezdi.

– O zaman Kadir Topbaş'ı niye görevden aldınız?

Kadir ağabey istifa etti. Biliyorsunuz, Yenikapı Meydanı'na Kadir ağabeyin adını verdik.

– Orada herhalde hayat hikayesi olacak.

Tabii.

– Vaktinden önce görevinden ayrıldığı da yazacak mı?

Neden yazalım?

– AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin şirketine Esenler Belediyesi'nde ihale verdiniz mi?

Kabaktepe'nin bizim belediyeden aldığı hiçbir ihale yok. Sadece geçen temmuzda bizden iş alan bir şirketin ortağı olmuş. Bizimle bir ilgisi hiç olmamış.

– Bu şirket arkadaşlarınıza mı ait?

Sahibi kim bilmiyorum. Bizde ihaleler açıktır.