Kanatlı casuslara geçit yok

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesapları, ırkçı taraftarlarının Kongre binasını basıp darbe girişimine kalkışması üzerine askıya alındı.

Twitter'a göre Trump, şiddeti kışkırtmıştı.

Trump'a sorarsanız, karşısında kaybettiği Joe Biden, sosyalistlerin truva atıydı.

Twitter da Biden ve radikal sol ile birleşerek, kendisini susturmuştu.

Trump'ın seçim kampanyasını yürüten grup, Twitter'ın amblemi olan mavi kuşu kızıla boyayarak, üzerine orak-çekiç kondurdu.

Onların gözünde Twitter'ın kuşu, kızıl komünistti.

Kanatlı casustu.

Tıpkı 1948 yazında mahir avcıların ateş etmesi üzerine Çeşme Plajı'na düşen şüpheli kuş gibi…

ÇEŞME PLAJI'NA DÜŞEN KUŞ

Türkiye 1948'de ABD ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Marshall Yardımı'ndan yararlandı. Bu yardıma karşılık Türkiye'de Amerikancı propagandanın önü olabildiğince açılırken, komünizm karşıtlığı giderek gülünçleşti.

Vatan Gazetesi'nin 1 Ağustos 1948'de çıkan nüshasına göre Çeşmeli avcılar kuzeyden güneye uçan ve şimdiye kadar hiç rastlamadıkları bir kuşa ateş etti. Hafif şekilde yaralanan kuş Çeşme Plajı'na düştü. Buradan geçen bir yolcu, yaralı kuşu incelediğinde, ayağındaki ‘Moskova 1287' yazılı etiketi gördü.

Yaralı kuş derhal jandarmaya teslim edildi.

Baytarlar “Bu kuşlar bilhassa Rusya'da bulunmakta olup uzun mesafelerde muharebe işlerine yaramaktadır” dedi.

Üç yıl sonra yine İzmir'de, tesadüf bu ya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Orhan Güven adlı öğrenci okul bahçesinde oynarken, çalının dibinde baygın vaziyette duran kırmızı gagalı, kurşuni kanatlı ve beyaz gövdeli bir kuş buldu. Güven, kucağına alıp okşarken, bir de ne görsün! Kuşun ayağındaki levhada ‘Moskova 12913 E' yazıyordu.

Gagası kırmızı olduğuna göre, kuşku yok ki bu kuş da komünistti.

ATMACA, GÜVERCİN, MARTI

Adeta bütün Türkiye'yi komünist kuşlar istila etmişti.

Çiftçi Gazetesi, 4 Şubat 1953'te “İskenderun'da kanatlı casuslar yakalandı” diye çıktı.

Haberde, bu müthiş casusluk için şunlar yazıldı:

“Emniyet esrarengiz ve ustaca tertiplenmiş casusluk hadisesinin tahkikine başlamıştır. Hadisenin mahiyeti şudur: Muratpaşa köyünde avlanan birkaç avcı bir atmaca yakalamışlar ve atmacanın ayaklarında iki küçük levha bağlı olduğunu görmüşlerdir. Levhalardan birinin üzerinde Finland, Helsinki ve Mouszool kelimeleri yazılı idi. Levhalar Emniyet'te tetkik edilirken, ikinci bir hadise olmuştur.”

İkinci hadise şu:

Fener Mahallesi'nden berber Osman, vurduğu bir ördeğin ayağında ‘Moskova 22056' yazılı levha görmüştü. Kızıl ördek behamahal Emniyet'e…

1954'te Moskova üzerinden gelen iki güvercin vuruldu.

1955'te Samsun Limanı'nda, “Sağ bacağında Moskova yazılı bir martı” ele geçirildi.

‘TÜRK SEMALARI GEÇİT VERMEZ'

Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Şakir oğlu Süleyman Polat, bir ayağında ‘Moskova 75406' yazılı yüzük bulunan bir ördeği vurmayı başardı.

Şöyle yazdı, Milliyet:

“Avcı diğer avcı arkadaşları tarafından tebrik edilmiştir. Bu münasebetle İnegöllüler ‘Moskova'dan gelen bir ördek dahi olsa Türk semalarını aşamayacağını ifade etmektedirler.”

TWITTER MİVITIR

Bugünlerde Trump ve taraftarları, 1950'lerin Türkiyesi'nin ruh halini andırır şekilde, her taşında altında komünizm arıyor. Onlara göre Twitter, Trump'ı ve ABD'li vatanseverleri susturmak istiyor.

İlginç olan şu ki Twitter, komünizm ile yönetilen Çin'de yasak…

Kuzey Kore'de adını duyan olmamıştır.

Küba'da zaten, Twitter'da vakit geçirecek kadar internet imkanı yok.

Kaldı ki bu yönetimler Twitter'ın ABD emperyalizminin silahı olduğuna inanıyor.

AK Parti de aynı fikirde…

Erdoğan, 2013 yılında Gezi Parkı gösterileri devam ederken, “Twitter denilen bir bela var, yalanın daniskası burada” demişti. Bir yıl sonra 17/25 Aralık soruşturması patladığında “Twitter mivıtır, hepsinin kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

Önceki gün Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasını “Dijital faşizm” diye yorumladı. Ana akım medyayı baskı ile ele geçiren, çok sesli Türkiye'yi düşünce çölüne çeviren iktidar, bir türlü söz geçiremediği Twitter'ı öteden beri hedef alıyor.

Sözcü ve Birgün ile, bana ve CHP'li Barış Yarkadaş'a ait Twitter hesaplarının kapatılması için kimi yerel mahkemelerden kararlar çıkarıldı.

Asılsız suçlamalarla susturulmak isteniyoruz.

Neyse ki Twitter, bu yargı kararlarını uygulamıyor.

AK Parti başta Twitter olmak üzere sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de ofis açması ve hukuk dışı kararları dakikasında uygulaması için yasa çıkardı. Twitter, Facebook ve Instagram, bu istekleri yerine getirmedi.

Daha da getirmezlerse…

Mahir avcılar Türkiye üzerinden uçan kanatlı casuslara geçit vermezler.

Kırmızı gagalı ajanları tetkik için Vilayet'e teslim ederler.

Moskova'dan….

Pardon, Amerika'dan gelen bir ördek dahi olsa Türk semalarını aşamaz!