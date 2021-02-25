Reis bizi karantinaya götür

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı, 15-21 Şubat haftasına ait koronavirüs tablosuna göre, en çok vakanın görüldüğü beş şehrin beşi de Doğu Karadeniz'den…

Şehirler şöyle sıralanıyor: Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun ve Rize.

Peki, ne oldu da Doğu Karadeniz'de koronavirüs patladı?

Kimileri cenazeleri gerekçe gösteriyor.

Kimileri düğünleri…

Kimileri de ev ziyaretlerini…

Köyden şehre inenleri suçlayan da var.

Şehirden köye, köyden yaylaya çıkanları da…

Şu günlerde bölgedeki tek hareketlilik, AK Parti il kongrelerinden kaynaklanıyor. Kongrelerden ilki Giresun'da düzenlendi.

SALGIN VE SELİN VURDUĞU ŞEHİR

Giresunlular çok talihsiz.

Salgının cefası yetmezmiş gibi, 22 Ağustos'ta başlayan sel felaketi

10 insanımızı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasak masak tanımayıp, selzedelerle bir miting gerçekleştirdi. Şifa niyetine üzerlerine birer poşet çay fırlattı.

Birbirini ezen mi dersin, yere düşüp çamura bulanan mı…

Geçen ay emekli din adamı Nuri Genç, koronavirüsten can verdi. Sıradan vatandaşa, babasının tabutunu kaldıracak kadar cemaate izin verilirken, Genç'in cenazesi protokol ve izdihamla uğurlandı.

Sonra da 8 Şubat'ta AK Parti kongresi yapıldı.

Yalnızca Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Oğuzcan Özdemir, tepki gösterdi.

Dedi ki:

“Eğitim uzaktan devam ederken, lokanta ve kahveler kapalıyken, derneklerin etkinlik yapması yasakken, kısıtlamalar sürerken, ne hikmetse bu virüs bir tek AKP kongrelerinde yayılmıyor.”

O kadar haklıydı ki…

Virüs patladı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 18 Şubat'ta toplandı.

Bir din adamının, valinin gözleri önünde önlemler çiğnenerek uğurlandığı Giresun'da, “cenazelerinin kurallara uygun gömülmesi” kararlaştırıldı.

Düğün, nişan, kına, mevlit ve taziyeler yasaklandı.

Ev ziyaretleri ve günler yasak…

Çiftçiler köylere ve yaylalara çıkmayacak.

Vali Enver Ünlü, banklarda maskesi ile oturanlara temizlik, maske ve mesafe uyarısı yaptı.

Eh, ne de olsa AK Parti kongresine gelmiş değillerdi.

LEBALEP KONGRE

Erdoğan, 12 Şubat'ta Rize'de cami açılışı gerçekleştirdi ve cuma namazı kıldı. Üç gün sonra Rize İl Kongresi'ne katıldı.

Salon tıklım tıklımdı.

Erdoğan, sevincini gizlemedi.

“Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz. Ve salon lebalep dolu” dedi.

Rize gibi bütün geçim kaynağı çay olan bir

şehirde çay ocakları bile açılamazken, AK Parti, şehrin gözünün içine

baka baka kongre

düzenledi.

Lebalebin bedeli ağır oldu.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 23 Şubat'ta bir dizi karar aldı.

Bir hafta önceki AK

Parti kongresinde önlemler alaşağı edilirken, sokakta iki ya da daha fazla kişinin yan yana sohbet etmesi, çay ve sigara içmesi yasaklandı.

Artık cenazelere en fazla 30 kişi katılacak.

Sahilde ve parkta sosyal mesafeye aykırı şekilde oturulmayacak.

AK Parti il örgütünün önü dahil mi?

Şimdilik, bilinmiyor.

PROTOKOLE SOSYAL MESAFE

Erdoğan, 16 Şubat'ta Trabzon İl Kongresi'ne katıldı.

Bu kez sosyal mesafe uygulandı.

Fakat yalnızca bakanlar ve milletvekilleri için…

Salona horon eden üç astronot afişi asıldı. “Reis bizi uzaya götür” diye slogan atıldı.

Erdoğan, “E bakaruk. Kim kazanırsa, o” diye karşılık verdi.

Uzaya gitmeyi beklerken, karantina haberi geldi.

Vali İsmail Ustaoğlu önceki gün açıkladı: Sekiz ilçede dört mahalle, dört apartman ve 60 hane olmak üzere 68 yerleşimde karantina uygulaması başlatıldı.

Vali, ilçelerde denetim yaptı.

Esnafı uyardı.

Gençlerin kulağını çekti.

Ardından şu videoyu yayınladı:

“Tüm tedbirlere, tüm uyarılarımıza ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Trabzon'da koronavirüs salgını hala etkisini sürdürüyor.”

UZAKTAN FATİHA

Erdoğan, 18 Şubat'ta yapılan Ordu İl Kongresi'ne video konferansla katıldı. Kongrede maskesiz halde oturanlara ilişilmezken, sokakta 109 yurttaşa ceza kesildi.

Önceki gün itibarıyla Ordu'da da İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlar açıkladı.

Buna göre pozitif vakalı apartman ve evlerde karantina uygulanacak.

Fabrikalar denetlenecek.

Pazarların giriş çıkışında denetim yapılacak.

Vali Tuncay Sonel, din adamı Nuri Genç'in izdihamlı cenazesinde en önde saf tutan kendisi değilmiş gibi, yurttaşları “Cenazelere gitmeyin, Fatiha'yı uzaktan okuyun” diye uyarıyor.

Burası Doğu Karadeniz, Vali Bey.

Kimileri uzaktan Fatiha okur.

Kimileri içinden beddua…