Uruguay’ın Sezgin Baran Korkmaz’ı

8 Temmuz'da e-mail hesabımı açtığımda şu mesajla karşılaştım:

“Zannediyorum ki artık konuşmamızın vakti geldi.

Bilmem, siz ne düşünürsünüz?”

E-mail, Osman Naim Kaya'dan geliyordu.

Ta Uruguay'dan…

Kaya, ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 2017'de Uruguay'da yerleşmesine aracılık eden, Arjantin bağlantısını kuran isimdi. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı vardı.

İlkin kendisini tanıttı.

Artvinliydi.

Şantiyelerde kaynakçıydı.

Uruguay'a 2009'da yerleşti.

İspanyolca öğrendi.

2011'de inşaat malzemesi şirketi kurdu, üç yıl sonra ticarete başladı. Türkiye'den gazbeton getirdi.

‘SENİ DE KESERLER BENİ DE'

Kaya'nın sakin hayatı, Mayıs 2017'de bir Facebook paylaşımına gelen yanıtla değişti. Tosuncuk, “Yeni evliyiz, Uruguay'a gelmek istiyoruz” diye yazmıştı.

Sıla ve Mehmet Aydın, 16 Mayıs 2017'de başkent Montevideo'ya indi.

Elit semt Carrasco'da bir yıllığına villa kiralandı.

BMW'den lüks araç alındı.

Kaya anlatıyor:

“Böyle bir şey görmedim. Bir kadın 30 bilezikle Türkiye'de sokağa çıksa sıkıntı yok ama burada kolunu keserler. Mehmet, bir tomar para çıkardı. Dedim ki, burası Uruguay. Biri görür, seni de keserler, bizi de. Gittik BMW'ye. Şöyle kafasını kaldırdı. Hayatım boyunca unutamam; ‘Şunu istiyorum' dedi. Fiyatını sormadı. Arabayı aldı, 154 bin dolara.”

FETÖ'CÜ DİYE KUŞKULANDI

Tosuncuk'un, FETÖ'cü olmasından kuşkulanıp Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği'ne sordu. Bir görevli “On numara iş adamı” deyince rahat bir soluk aldı.

Tosuncuk, Bursa'da büyükbaş hayvan, Manisa'da tavuk çiftliği sahibi olduğunu anlattı ve mafyadan kaçtıklarını söyledi.

Kaya'nın çevirmenlik yapması için 30 bin dolar ödedi.

Kaya:

“Bana ‘Seninle çalışmak istiyoruz. Çiftlik alacağız, hayvan üretip canlı olarak Türkiye'ye götüreceğiz. Çiftlik bul' dedi. Elli çiftlik buldum. Hiçbirini almadı.”

SILA'YA ÖZEL UÇAK

Haziran 2017'de Tosuncuk'un eşi Sıla ve eltisi Hava Aydın'ın Türkiye'ye dönmesi için özel uçak tutuldu.

Yolculukta Kaya da vardı.

Kaya:

“Sıla ‘Sigara içeceğim, onun için özel uçak tuttuk' dedi. Dedim ki; ‘Mehmet bir insanın dökülecek parası olsa sigara için bu iş yapılmaz. Yaptığın harcamayı Escobar'ın çocuğu yapmaz. Varsa bir çapanoğlu, ona göre hareket edeyim, başımı yakmayın.' ‘Yeni evliyiz, sözüm var' dedi. Yedim. Sempatik, üçkağıtçı.”



FERRARİ'YE 640 BİN DOLAR

Tosuncuk, Ağustos 2017'de Sıla için Uruguay'da doğum günü kutlaması düzenledi. Eşine armağan etmek için 9 Ağustos 2017'de Ferrari satın aldı.

Faturasına göre Autolider Uruguay S.A. adlı şirkete bir kalemde 640 bin dolar ödedi.

Ayrıca Montevideo'daki Marina De Santa Lucia bölgesinde Rio de Plata nehri üzerinde 2.750.000 dolara villa alındı. Villanın 85 metrelik iskelesi vardı.

Son olarak, 21 Ağustos 2017'de 1.750.000 dolara 78 metre uzunluğunda bir yat alındı. Yatın ‘Adriano U.S.' olan adı ‘Sılam' diye değiştirildi.

Ferrari, villa ve yat tapuda Mehmet ve Sıla ile Fatih Aydın adına kaydedildi. Kontratlarda çevirmen olarak Kaya gösterildi.

Aynı ay…

Çiftlik Bank, Buenos Aires'e taşındı.

Kaya, ekibe ofis tuttu.

Eşinin akrabası Federico Javiet Bottini, Arjantin'e temsilcisi atandı.

Tosuncuk, sekreter olarak aldığı Brezilyalı Caroline Elizabeth ile sevgili oldu.

KARA PARADAN 4.5 YIL CEZA ALDI

Tosuncuk, ifadesinde, Kaya ile Papipark S.A. adlı inşaat malzemesi satan şirketi kurduğunu, Paraguay'da Bitcoin madenciliği işine girmek için Kaya'ya 3 milyon dolar verdiğini iddia ediyor. Kaya'nın bulduğu bir Uruguay vatandaşı ile Paraguay'da 800-900 cihazlık Bitcoin tesisi kurduklarını savunuyor. Kaya'nın malvarlığına çöktüğünü söylüyor.

Kaya ise iddiaları reddediyor.

Tosuncuk ile Aralık 2017'den sonra görüşmediğini anlatıyor.

Ancak Tosuncuk'un Çiftlik Bank'la edindiği serveti Uruguay'da işlettiği için, yani kara para aklanmasına yardımcı olmak suçundan 22 Mart 2018'de dört ay tutuklu kaldığını, 4 yıl 6 ay ceza aldığını ifade ediyor.

Tutukluyken…

Ferrari'nin 271 bin, villanın 291 bin, yatın ise 170 bin dolara satıldığını belirtiyor.

Kaya anlatıyor:

“Bitcoin makinalarını hayatımda görmedim. Tosuncuk'un, ismini hatırlamadığı Uruguaylı kim? Üç milyon dolar veriyorsun, ismini not etmiyorsun. Mantığın alıyor mu? ‘Şirketin arazilerine el konuldu' diyor. Papibark'ın arazisi yok. Tutuklanınca Interpol dükkanımı talan etti, kara paradan elde edildi diye. Diyelim ki bana para verdi. Neyle verdi? Banka hesabım yok ki? Çiftlik Bank'ta tek eziyet çeken benim. Yirmi yıldır çalışıp biriktirdiklerimi batırdım. Uruguay'a gazbetonu ben soktum. Bunlar yüzünden hayatım alt üst oldu.”

URUGUAY-BREZİLYA SINIRI

Kaya tutuklanırken, Tosuncuk üç yıl boyunca nasıl oldu da yakalanamadı?

Kaya şöyle devam ediyor:

“Uruguay'ın Brezilya sınırında üç şehir var. Yarısı Brezilya'nın, yarısı Uruguay'ın. Gümrük yok, polis yok. Caddenin karşısına geçiyorsun, Brezilya. Rahatlıkla gidebilirsin. Brezilya'nın bir şehri Türkiye kadar. İtalyan mafya Rocco Morabito 21 sene kaçak yaşadı. Cezaevinden arkadaşım olduğu için konuya vakıfım.”

Bu arada Kaya, Tosuncuk'un kardeşi Fatih Aydın'ın Uruguay'da evli olduğunu ve küçük şehirde yakalandığını söylüyor. Sahte kimlikle ele geçtiği için yedi ay tutuklu kalabileceğini kaydediyor. “Uruguay devleti dese ki, feragat ediyorum, Türkiye'ye gönderilir” diyor.

Peki, Kaya dönecek mi?

“Cezam biterse evet” diye ekliyor.

Doğrusu…

Kaya'nın savunması bana inandırıcı gelmiyor.

Nasıl ki Sezgin Baran Korkmaz, Kingston kardeşlerin ABD'yi dolandırarak kazandığı kara parayı Türkiye'de şirketler ve taşınmazlar satın alarak işlettiyse, Osman Naim Kaya'nın da Tosuncuk'un Türkiye'de Çiftlik Bank'la topladığı haksız kazancı Uruguay'a ve Arjantin'e taşınmasında köprü işleri gördügünü düşünüyorum.

Son söz, yargının.