İyi uykular

TRANSFER taraftarın uyku hapıdır Türkiye'de. Niteliği önemli değildir her şartta yapılmalıdır. Taraftarı rahatlatır, kendinden geçirir. Gerçekler ortaya çıkana kadar güzel uyutur.

ALO Emre abi diyeni, telefonunu çalar çalmaz açanı aldı takıma Emre Belözoğlu. Bu havaya da kaptırdı kendini. Aldı da aldı. Kadro mühendisliği ikinci plandaydı. Öncelikler hesaba fazla katılmadı. Aynı mevkide çok adam oldu diyen de yoktu. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci dahil tam 22 futbolcu transferi. Belki de bir rekor. Tarihin gördüğü en iş bitirici sportif direktöre sahipti Fenerbahçe.

AMA gel gelelim futbol sahada oynanıyordu. Performans her şeydi. En büyük felaket forvet bölgesinde yaşandı. 22 transferin içinde en gösterişsiz şekilde gelen Pelkas ve Slazai dışında nokta atış yoktu. 22'de 20. Tam 20 oyuncu beklentilerin çok altında kalmıştı. Daha fazla konuşmaya gerek var mı!

ŞİMDİ böyle bir ortamda tecrübesi büyük takım için yetersiz bir Erol Bulut'u yerden yere vurmak vicdansızlık olur. Böyle karmaşık, plansız bir futbol yönetim yapısında başarılı olma şansı yoktu. Potansiyeli büyük isimleri ve yıldızları idare edemedi, performans alamadı. En büyük hatası da bu oldu. Ayrıca rahat bir çalışma ortamı bulamadı hiç. Cocu gibi, Ersun Yanal gibi… Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Volkan Ballı, Volkan Demirel… Futbol takımı kadrosu kadar idari kadro olur mu bir takımda!

BİR de saha dışı kısmı var. Bu herkesi ilgilendiriyor. Kimse kimseye güvenmiyor. TFF'ye de MHK'ye de sahadaki ve Riva'daki hakemlere de hatta ve hatta VAR çizgisini çizen operatöre de güven yok. Teknolojiye bile güvenmiyoruz.

BEĞENDİĞİMİZ bir hakem var mı? Yok. TFF'nin tarafsız olduğunu düşünen var mı? Yok. Peki ya kurullar, sizce bağımsız mı? Ben yazayım kesinlikle değil. Türkiye'de futbolun çarpık ve iç içe girmiş yapısı bu haldeyken TFF seçimlerinde neden ortak akılla hareket edilmedi? Neden kurulların bağımsız ve tarafsız olması için çaba harcamadınız. Oy verirken herkes el kaldırmıştı. O zaman beğeniyordunuz da şimdi ne değişti? Zamanında hata yaptınız, şimdi adalet bekliyorsunuz.