Bu kadroyla olmaz

Rize deplasmanında taktik, oyun ve mevki disiplinine bağlı kalan, oyunun kontrolü elinde bulunduran bir Trabzonspor izledik. Ancak kazanmak için sadece bu yazdıklarımız yeterli olmuyor. Kazanmak için daha çok koşmalı ve bütün oyuncular tam kapasitesini ortaya koymalı. Eğer böyle bir düşünceyle sahaya çıkılsaydı, Trabzonspor müsabakayı kazanabilirdi.

Sezon başında transfer edilen Marlon, Flavio, Baker, Djaniny ile Trabzonspor'un şampiyonluğa oynaması beklenemez. Anadolu takımlarında bu oyunculardan onlarcası var. Trabzonspor şampiyonluk mücadelesi verecekse kadrosundaki oyuncuların kalitesini mutlaka yükseltmek zorunda. Sörloth'un yerine transfer edilen Djaniny forvet oynamayı bilmiyor, kanatlardan gelen ortalarda topun geleceği noktaya hareketlenmiyor, orta sahadan gelen oyuncularla verkaç yaparak gol pozisyonu hazırlamıyor, savunmanın arkasına derin ve delici koşular yapamıyor. Djaniny ile Trabzonspor adeta forvetsiz oynuyor.

Kaleci Uğurcan, Edgar Ie, Hugo, Bakasetas, A.Parmak ve Yusuf Sarı'nın ortaya koydukları performansa diğer takım arkadaşları yeterince katkı sağlamayınca Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Özellikle Ekuban, Nwakaeme ve A.Ömür'ün yokluğu Trabzonspor'un hücum gücünü üretkenlikten uzak hale getirdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır da iyi bir maç yönetti. Oyuncuların oynamasına izin verdi, basit fauller çalarak oyunu durdurmadı.