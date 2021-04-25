Cüneyt Çakır lütfen

BEŞİKTAŞ önemli eksiklerle çıktığı bir müsabakayı kayıpsız geçerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Kayserispor karşısında mükemmel bir futbol oynadı, hem oyun hem de skor olarak Kayserispor'u sahadan sildi. Neler oldu maçta bakalım;

1) Beşiktaş, Barcelona'nın zaman zaman oynadığı gibi santrforsuz sistemle sahaya çıktı. Sergen Hoca, Gökhan Töre'yi forvet pozisyonuna soktu, ondan bir Messi yaratmaya çalıştı. Gökhan Töre kafasını kaldırmıyor, çok fazla pas hatası yapıyor, zamanında topu ayağından çıkarmıyor. Ama etrafındaki Ghezzal, Adem Ljacic ve N'Koudou, Gökhan Töre'nin eksiklerini gidererek takımı galibiyete taşıdı.

2) N'Koudou geldiği günden beri en iyi maçını oynadı, çok kuvvetliydi, rakiplerini fizik gücüyle adeta ezdi. Çalımlarıyla ve hızıyla rakiplerini geçerek pozisyonlar üretti, goller attı. Daha önce N'Koudou özel hayatına dikkat etmiyor ve sahada güçsüz kalıyordu. Bu hafta belli ki özel hayatına özen gösterdi ve tüm gücünü sahaya yansıtabildi.

3) Sergen Hoca sahaya çıkardığı 11 ile, oyun taktiğiyle ve yaptığı değişikliklerle müsabakanın kazanılmasında önemli bir rol oynadı.

4) Cüneyt Çakır da en iyi yönetimlerinden birini sergiledi. Cüneyt Çakır, Türk futbol tarihinin en önemli ve en başarılı hakemi, genç hakemler kendilerine onu örnek almalı. Bir futbol adamı olarak Cüneyt Çakır'a tavsiyem; hakemliği bıraktıktan sonra kesinlikle televizyonlarda yorumcu olma, kendine büyük hedefler koy, sıradanlaşma, Türk futbolunda genç hakemlere örnek ol. LÜTFEN, LÜTFEN, LÜTFEN…