Adaleti binalar değil, insanlar dağıtır

Adana'ya 70 yıldan fazla bir süredir hizmet eden eski Adliye Binası (Taş bina) ve onun yanına yapılan çok katlı adliye binasının şehrin artan nüfusuna artık cevap veremeyecek hale gelmesi nedeniyle Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2015 yılında Yeni Adliye Binası yapılmaya başlanmıştı.

6 yıllık bir çalışma sonrası Türkiye’nin en büyük 3’üncü adliyesi olan Adana Adliye Sarayı nihayet hizmete girdi.

Adana'nın Yeni Adliye Sarayı'nın hizmete girmesiyle birlikte gerek eski adliye binaları ile gerekse ek olarak kiralanan çok katlı apartmanlarda hizmet gören ek adliye binalarındaki personel ve demirbaşlar da dosyalar, araç, gereçlerle birlikte taşınmaya başlandı.

Kuşkusuz Yeni Adliye Sarayı Adana için çok büyük bir gereklilikti.

Şu an halen de hizmet veren ve Adliye Sarayı'nın faaliyete geçmesinden sonra da İcra Daireleri olarak yerinde kalacağı bildirilen İnönü Caddesi'ndeki çok katlı adliye binası oldukça sıkışmıştı.

Aslında fiziken de hiç uygun olmayan ve zamanında zorunlu gereklilik nedeniyle kiralanan adliye binasında dar koridorlarda insanlar birbirine çarparak yürüyor, hakim ve savcı odalarında ikişer kişi oturuyor, duruşma salonu ve kalem odaları ve güvenlik sıkıntısı yaşanıyordu.

Yeni Adliye Sarayı binasının yapımı için 2015 yılından bu yana Adana'da görev yapan Başsavcılar çaba sarf ettiler.

Fakat özellikle de Başsavcı Ali Yeldan, çok uğraş verdi. Yeldan'ın emeği diğer savcılardan daha da fazladır.

Daha sonra ise gerek Ömer Faruk Yurdagül, gerekse şimdiki Başsavcı Bilal Gümüş, Adliye Sarayı'nın eksikliklerinin tamamlanması ve hizmete açılması için çok çaba sarf ettiler.

Hepsine çok teşekkür ediyoruz.

Ellerine sağlık.

Yeni Adliye Sarayı Türkiye'nin 3. Büyük adliye binası oldu.

Toplam 58 bin metrekare alana inşa edilen, 30 bin metrekaresine bina oturumu yapıldı. 28 bin metrekaresine ise yol, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları yapılıyor.

Binada 209 cumhuriyet savcısı odası, 310 hakim odası, 180 mahkeme, 119 adet çeşitli müdürlük ve idari hizmet amaçlı oda, 325 arşiv ve emanet deposu, 6 yemekhane ve kafeterya ile bebek bakım odası, kuaför, kütüphane, 400 kişilik konferans salonu yer alıyor.

Bina içinde vatandaşların işlerini kolaylaştıracak PTT, banka ve tabiplik gibi sosyal ve fiziksel ihtiyaçları karşılayacak birçok donatı da yer alacak. Bunların yanı sıra hem personelin hem de vatandaşların kullanabileceği bin 132 araç kapasiteli kapalı, 470 araç kapasiteli açık olmak üzere toplam bin 602 araç kapasiteli otoparkı bulunacak.

Ayrıca 12 blok ve 5'er kattan oluşan Yeni Adalet Sarayı Binasında Baro Başkanlığının her katta bulunan hizmet birimleri ve 2. katta avukatların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 360 metrekarelik Büyük Avukat Salonu yer alıyor. Toplam 23 odadan oluşacak hizmet birimleri, avukat odaları, fotokopi ve bilgisayarlı çalışma odaları, komisyon toplantı odası, disiplin duruşma salonu vs. alanlar ile avukatların ihtiyaçları gideriliyor. Adliye Binası'nın önündeki ana cadde bölümünün altında yer alan kapalı otoparktan avukatlara, 300 araç kapasitesinden az olmamak üzere alanın da tahsisi yapıldı.

Görüldüğü gibi Köprülü Mahallesindeki Yeni Adliye Sarayı, günden güne gelişen ve büyüyen Yüreğir İlçemize bir değer daha katıyor.

Tabi Adana'da adalet birimleri bu kadar dağınık ve sayı da fazla olunca taşınmak kolay değil. Büyük ölçüde gerçekleşen taşınma işlemleri bir süre daha devam edecek. Sanırım bir iki aya kadar şu an eksik-gedik gibi görülen ve binanın yeni olmasından, taşınmadan kaynaklanan diğer sorunlar da halledilecektir.

Yeni Adliye Sarayı'nın Adana'ya ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Umarım şimdiye kadar hakim ve savcıların, avukatların, kalem çalışanlarının ve vatandaşların şikayetlerine neden olan fiziki sorunlar çözülmüş olur, adaletin daha hızlı ve hakkaniyet içerisinde sağlanması için uygun bir ortam olur.

Çünkü zaten bu binaları yapmaktaki asıl amaç, adaletin hızlı ve zihinlerde soru işareti bırakmayacak kadar adil dağıtılmasına ortam yaratmaktır.

Adaleti dağıtacak olan taş duvarlar değil içindeki insanlardır…