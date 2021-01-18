Adana büyük bir sanayi sitesine daha kavuşuyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Kozan çıkışının sadece 5-6 kilometre uzağında, Göztepe mevki yakınlarında, Sarıçam Belediyesi sınırları içinde yer alacak bu yeni sanayi sitesi Adana'ya büyük bir değer katacak.

Yeni sanayi sitesi için tam 5 bin 500 dönümlük hazine arazisi ayrılacak.

Bu sanayi sitesinde mobilyacılar, tamirciler, matbaacılar, geri dönüşümcüler, demirciler, mermerciler, madeni sanatkarlar, kaportacılar, galericiler ve benzer meslek mensupları yer alacak.

Adana Valisi Süleyman Elban önderliğinde yürüyen bu çalışma meslek mensuplarından destek görüyor.

Vali Elban'ın bu çalışmayı Adana için çok önemsediği belirtiliyor.

Nasıl önemsenmesin ki!

Bu saydığımız meslek kesimlerinin şehir dışına çıkartılarak bir sanayi sitesinde toplanmasının yararları anlatılmakla bitmez.

Birincisi bu meslek kesimleri, şehrin ya da şu an bulundukları yetersiz durumdaki küçük sitelerin kısıtlı imkanlarından kurtulup daha geniş yol ve altyapı imkanlarına sahip yeni yerlerinde geniş geniş ferah iş yerlerinde sanatlarını, işlerini, ticaretlerini, üretimlerini daha rahat biçimde icra edecekler.

Trafik sıkışıklığı, belirli zamanlarda mal yükleme ve göndermenin yarattığı zorluklar, transferler ortadan kalkacak. Ayrıca şehir merkezi için de bir başka rahatlık gelecek.

Burada yer alacak meslek mensuplarını saydığımız zaman, bine yakın iş yerinden söz etmek mümkün.

Bu işyerlerinin şehir dışına taşınması, bulundukları yerlerde çevre ve gürültü kirliliği gibi unsurları şehir dışına taşıyacak.

Şehir trafik ve temizlik açısından da önemli ölçüde rahatlayacak.

Sarıçam Belediyesi mıntıkasındaki bu yerin alt yapısı Büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor.

Arazinin belediye meclislerinden arazi vasfından sanayi vasfına çevrilmesi süreci devam ediyor.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç başta olmak üzere Adana Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ve birçok meslek örgütü başkanı bu projenin gerçekleşmesinde büyük emek verdiler ve vermeye devam ediyorlar.

Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, yeni sanayi sitesinin yapılmasıyla kente hem çok yakın mesafede fakat aynı zamanda kentin gürültüsünden ve sıkışıklığından uzak yeni bir sanayi sitesinin ortaya çıkacağını, yeni üretim ve istihdam alanlarıyla Adana'ya büyük değer katacağını söylüyor.

Bülent Yamaç ise şimdiye kadar bulundukları semtlerde dar alanlara sıkışmış meslek kesimlerinin daha sağlıklı ve ferah üretim koşullarına kavuşacağını, bunun yeni yatırımların önünü açacağını kaydediyor.

Yeni sanayi sitesi için esnaftan çok büyük talep varmış.

Yüzlerce esnaf, buradan yer temini başvuruları için sıraya girmiş.

Gerçekten de bu sanayi sitesi tamamlandığında şu an Adana'da aynı ayrı yerlerde olan ve bulundukları yerlere sığmayan çok sayıda üretim, ticaret ve zanaat alanı derli toplu olacak.

Adeta yeni bir sanayi üssü meydana gelecek.

Salgın nedeniyle işlerin durduğu, ekonominin daraldığı, istihdamın geriye doğru işlediği bir dönemde böyle bir yatırımı çok önemsiyorum.

Adana için çok hayırlı olacaktır.

Zeki Kıvanç ve Yalçın Avcı nezdinde tüm Adana esnafı; bu yatırımda önderlik ederek projeye destek veren Adana Valisi Süleyman Elban'a, 5 bin 500 dönümlük alanın alt yapısını yapan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'a, bürokratik işleri hızlandırmak için çaba harcayan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a minnet duygularını belirtiyorlar.

Şahsen ben de çok teşekkür ediyorum.

Bu soğuk günlerde bu içimizi ısıtan bir haber oldu.

Yani sanayi sitesinin bir an önce tamamlanarak Adana'ya hayırlı olmasını temenni ediyorum.