Koca adliye binası yaptık, küçücük bariyerleri kaldıramadık

Geçtiğimiz günlerde Yüreğir'de Kışla Caddesi'nin Jandarma Komutanlığınca kapatılması konusunu ele almış, bu durumdan Yeni Adliye Binası çalışanları ve adliyeye iş takibi için gelen vatandaşların sıkıntısını dile getirmiştim.

Olayı takip edemeyenler için kısa bir hatırlatma yapacak olursak;

Yüreğir'de yapımı yıllar ve büyük emekler sürerek tamamlanan devasa Yeni Adliye binasının hizmete girmesiyle, bölgede büyük bir hareketlilik yaşandığını ve günde on binlerce insanın giriş çıkış yaptığı binaya en büyük ulaşım arterinin Kışla Caddesi olduğunu, fakat öteden beri Jandarma Komutanlığı tarafından kapalı olan bu caddenin açılmaması nedeniyle çevrede büyük bir trafik kaosu yaşandığını yazmış, bir an önce bu caddenin açılması gerektiğini belirtmiştim.

Eskiden Yeni Adliye binası yokken burası gerçekten de “kapatsan da olur, açsan da olur” tarzında kapatılması herhangi bir mağduriyet yaratmayacak pozisyonda, ıssız bir alandı.

Gün boyu çok az sayıda araç geçiyordu o araçlar da çevre yolları dolaşabilirlerdi.

Ancak yeni Adliye binası açılınca iş değişti.

Eski ıssız yoldan artık günde on binlerce araç geçmeye başlayacaktı.

Orası, o bölgenin en önemli ana arteri olacaktı.

Fakat olmadı.

Çünkü Jandarma Komutanlığı eskiden kapatmış olduğu yolu, artan büyük ihtiyaca rağmen açmıyordu.

Yol keyfi olarak kapalı tutuluyordu ortada bir UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararı da yoktu.

Ben de, bana yapılan büyük çaplı şikayetler ve vatandaşların istekleri üzerine bu konuya kaleme aldım.

Gittim yerinde incelemeler yaptım.

Gerçekten de günde Yeni Adliyeye gidecek binlerce araç ve on binlerce kişi çok kısa olan adliye binasının önüne kadar uzanan bu yol yerine, yol kapalı olduğundan, uzun uzun dolaşarak başka yollardan adliye binasına ulaşmaya çalışıyorlardı.

Yani bu resmen eziyetti.

Kulağını tersten göstermekti.

İşte ben de bana gelen yoğun şikayetler üzerine bu konuyu kaleme almıştım.

Başta Adana Valisi Süleyman Elban olmak üzere yetkililerin dikkatini çekmek istemiştim.

Yazımdan sonra tahmin etmediğim kadar destek aldım.

Beni arayan onlarca okurum çok doğru bir noktaya parmak bastığımı söylediler ve bu yolun açılmasının sayısız yararları olacağından söz ettiler.

Bunlar arasında Yeni Adliye binasına gidip gelen hakim ve savcılar oldukça fazlaydı.

Hatta bizzat Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in de bu konuda benimle aynı frekansta olduğunu, yolun açılması gerekliliği yönünde düşündüğünü öğrendim.

Fakat yetki Büyükşehir Belediyesi'nde.

Eğer yol açılacaksa Büyükşehir Belediyesi'nin açması gerekiyor.

Yani şimdi top Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da.

Sayın Zeydan Karalar'ın bu konuda UKOME'yi harekete geçirmesi ve jandarma komutanlığı yetkilileriyle görüşerek bu yolu trafiğe açması çok isabetli olacaktır.

Evet, Jandarma Komutanlığı mutlaka hassas bir kurumdur ve olası tehditlere karşı önlemini almak zorundadır. Ancak bu güvenliği almanın artık birçok farklı yolları almalı.

Her resmi kurum güvenlik nedeniyle yolları kapatırsa ne olur?

Düşünün Adana'da Valilik önünü kapattı, Emniyet önünü kapattı, Kaymakamlık önünü kapattı, polis karakolları önünü kapattı, diğer resmi kurumlar önündeki yolları kapattı.

E ne olacak böyle?

Elbette ki olmaz.

Ben geçen yazımda ilin en yetkili kişiyi olarak Adana Valisi Süleyman Elban'a hitaben çağrıda bulunmuştum ve bu konuya bir neşter atmasını istemiştim.

Fakat şu ana kadar bir ses gelmedi.

Buradan Adana Valisi Süleyman Elban ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a bir kez daha sesleniyor ve Yüreğir'deki Yeni Adliye binasına gidip gelen on binlerce vatandaşın sorununa çözüm bulmaya davet ediyorum.

Hadi açın artık şu caddeyi.

Adana'yı keyfilikten , Yüreğir'i trafik keşmekeşinden kurtaralım!..