Koca ilçede neden çene cerrahı yok

Kadirli, 120 bin civarındaki nüfusuyla Türkiye'nin birçok il merkezinden bile daha fazla nüfusa sahip bir ilçemiz.

Eskiden Adana'ya bağlı olan bu ilçemiz daha sonra Osmaniye'ye bağlandı.

Eskiden beri Kadirliler kendilerini Adanalı sayarlar.

Adana'da Kadirlili nüfusu belki en az Kadirli'nin kendisi kadar vardır.

Ayrıca Kadirli'de okuma yazma oranı çok yüksektir.

Türkiye'nin en çok yüksek öğrenim mezunu olan Türkiye'nin her yerinde bürokrat, doktor, avukat yetiştirmiş bir ilçemizdir.

Benim de başta eşim olmak üzere Kadirli'den pek çok tanıdığım ve akrabam vardır.

Bu yüzden Kadirli ‘de ne olsa bitse bana anında haber gelir.

İşte son zamanlarda da Kadirli'de önemli bir sorunu bana anlatıyorlar.

Kadirli'de bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde önemli bir sorun var.

Burada ne yazık ki bir çene cerrahisi uzmanı yok.

Bildiğiniz gibi çene cerrahisi uzmanı çok önemlidir

Çünkü birçok diş hastalığında mutlaka çene cerrahisinin müdahale etmesi lazım.

Ancak bu Diş Hastanemizde çene cerrahisi uzmanı olmadığı için hastalar Osmaniye'ye ve Adana'ya gitmek zorunda kalıyorlarmış.

Tabi Osmaniye ve Adana'ya gidiş geliş, buralardan randevu almak hayli zor ve zahmetli bir iş.

İnsanlar hem zamanlarından hem de keselerinden oluyorlar.

Koskoca Kadirli Diş Hastanesi'nde bir çene cerrahının olmamasını anlayamıyorum.

Buradan başta Osmaniye Valisi olmak üzere, Kadirli Kaymakamı, Osmaniye ve Kadirli İl, ilçe sağlık müdürlerine sesleniyorum.

Sayın yetkililer, koskoca Kadirli'ye bir tane çene cerrahı ataması yaptıramıyor musunuz?

Bildiğiniz gibi böyle bir atama yapmanın pek çok yolları var.

Geçici görevle bile çevre il ve ilçelerden atama yaptırabilirsiniz.

Üstelik Osmaniye iktidar partisinin en yüksek oy aldığı illerimizden birisi.

Eminim ki iktidar partisi milletvekilleri de sizlere bu konuda destek olacaktır.

Haydi göreyim sizi bu işe bir el atın ve Kadirlililerin bu önemli sorununu çözün.

Koca bir ilçeyi çene cerrahisi aramak için il, il gezmekten kurtarın.

Ben buradan bu konunun takipçisi olacağım.

Sizlerden müjdeli bir haber aldığım zaman Kadirlililer adına size teşekkür yazısı yazmasını da bilirim.

Ama bu sorun çözülene kadar da bu meselenin takipçisiyim.

Ve Kadirlililer bir çene cerrahına kavuşana kadar bu konuyu takip etmeyi sürdüreceğim.