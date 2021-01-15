Nezarethanelerde Covid tehlikesi

Covid salgınının önü alınamıyor.

Son günlerde Türkiye'de belli bir oranda ölüm sayıları ve vaka hızında yavaşlama görülmesine rağmen gelecekde ne olacağı belirsiz.

Çünkü dünyadaki gelişmeler çok da iç açıcı değil.

Covid'in yeni ve daha hızlı bulaşan mutasyona uğramış bir türünden söz ediliyor.

Bu nedenle hayatın her alanında Covid salgınının yayılmaması için dikkat etmemiz, önlemleri artırmamız gerekiyor.

Özellikle de insanların yoğun olarak bulundukları veya hergün değişik insan gruplarının girip çıktığı yerlere.

İşte bunlardan en önemlisi de nezarethaneler olmalı.

Acaba nezarethanelerde Covid 19 salgınına karşı ne kadar önlem alınıyor?

Elbette nezarethanelerin salgına karşı sık sık dezenfekte edildiğini biliyoruz, bundan bir tereddüdümüz yok.

Ancak, bana gelen bilgilere göre Adana Emniyet Müdürlüğü'nün nezarethanesinde, çeşitli sorgulamalar nedeniyle burada bulunan şüpheli ya da zanlıların salgın açısından durumu sıkıntı yaratıyor.

Çünkü burada nezarete alınan kişilere Covid testi uygulanmıyormuş.

Düşünün ki, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş, terörle mücadele, narkotik, kaçakçılık, ahlak gibi çeşitli birimleri var.

Bu birimler aktif olarak çalışıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü operasyon üstüne operasyon yaparak kenti suçtan arındırmaya çalışıyor.

Bu konudaki çalışmaları biz de takdirle izliyoruz.

Ancak nezarethanelerde salgın önlemlerinin yetersizliği gelecekte ciddi sıkıntılara yol açabilir.

Çünkü dediğim gibi buraya getirilen insanlara Covid 19 testi yaptırılmıyormuş.

Sonuçta, toplumun farklı kesimlerinden buraya getirilen değişik insan gruplarının hem kendileriyle hem de polis memurlarıyla teması nedeniyle Covid salgınının yayılması ve gelişmesi kaçınılmaz olmaz mı?

Bence nezarethanelere alınan kişiler, nasıl ki adli tabipliklere götürülüyorsa aynı şekilde Covid 19 testine de götürülmeli.

Zira buralarda başlayacak bir yayılma bir taraftan nezarethanede alınan insanlara, onların vasıtasıyla polislere, zanlıların götürüldükleri adliye ve cezaevine, eğer salıverilirlerse ailelerine sirayet eder.

Alın size, virüsün dalga dalga yayılmasına neden olacak bir durum.

Buradan sayın Adana Emniyet Müdürü'ne bir çağrı yapmak istiyorum.

Bence toplum sağlığı açısından Emniyet Müdürlüğü binalarında nezarete atılan kişiler mutlaka bir Covid 19 testinden geçirilmeli.

Artık 4-5 saatte çıkabilen test sonucuna göre, pozitif çıkanlar ayrıştırılmalı ve izole edilerek başka insanlara da bulaşması önlenmeli.

Hayatın her alanında pozitif olanları tespit ve izole etmek için uğraşıyorsak, nezarethaneler neden bu uygulamanın dışında kalsın.

Bu satırları, bana konuya yakın olan kişiler tarafından ulaştırılan bilgiler ışığında yazıyorum.

Eğer, müdürlüğün farklı önlem ya da yöntemleri varsa onları da kamuoyuna duyurmaktan geri kalmayız.

Hepimize Covid'den arındırılmış günler dilerim…