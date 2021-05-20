PTT yetkilileri ne yapmak istiyor?

Bazen bizim kurum yöneticilerinin niyetleri anlamak ne yaptıklarını çözmek mümkün olmuyor.

Mesela PTT yöneticilerinin…

Yenidoğan Mahallesi'nde yaptıkları uygulamaya şaşırmamak imkansız…

Yenidoğan Mahallesi Adana'nın en doğu ucundaki mahallelerden birisidir…

Merkez Yüreğir ilçemizin güzel semtlerinden olan bu mahallede konutların yanı sıra sanayi, ticaret tesisleri de bulunur…

Bizim tesislerimizin bulunduğu Demirciler Sitesi de bunlardan birisi…

Şimdi gelelim PTT yöneticilerinin Yenidoğan Mahallesi'nde yaptıkları akıl almaz işe…

Mahallenin tek PTT şubesini kapatmışlar iyi mi?

Hiçbir gerekçe göstermeden, PTT şubesinin camına bir yazı yazarak 24 Mayıs'a kapalı olduğunu bildirmişler…

Havale gönderecek olan…

Maaşını, yardım parasını çekecek olan…

Kargo gönderisi bulunan…

Elektrik, su parası ödemeye niyetlenen…

Ve burada sayamayacağımız kadar bir dizi işi olan mahalle sakinleri yıllardır sabahın erken saatlerinden kapanış saatlerine kadar doluştukları, bazan kalabalık ve sıra yüzünden saatlerce beklemek zorunda kalsalar da işlerini hallettikleri PTT şubesini kapanmış buldular, bir anda…

Her gün geldiğin PTT…

Bir sabah kapı duvar…

Herkesin kendine göre önemli işi var…

Ne yapsınlar çaresizce bekleyip durumu mahallenin çalışkan muhtarı Mehmet Uzunbilek'e bildirmişler…

Muhtar Mehmet Uzunbilek de hemen PTT yetkililerini aramış, mahalle sakinlerinin sorunlarını gidermek için…

Aldığı cevaba çok şaşırmış…

PTT yöneticileri, şubeyi covid 19 önlemleri nedeniyle kapattıklarını söylemişler…

Muhtar, tam ‘Güler misin, ağlar mısın?' gibi oldum” diyor…

Eskiden insanlar pandemi sebebiyle uzun zaman beklemeyi göze alarak birer birer içeriye girip işlerini sakin ve sağlıklı bir ortamda hallediyorlardı…

Fakat şimdi yine PTT işlerini halletmek için başka bir şubeye gidecekler ve bunun için de mecburen dolmuşa, otobüse binecekler…

Yaya olarak gittikleri yere şimdi toplu taşım araçlarına binerek gidecekler ve bu sırada bulaş riskini daha fazla artıracaklar…

Üstelik şube sayısı azalacağı için, gittikleri şube iki şubenin potansiyeline hizmet vermek zorunda kalacağı için daha kalabalık olacak ve bulaş riski daha da artacak….

Bu mu covid 19 önlemi almak…

Mahalle sakinleri hem paramız gidecek hem de sağlığımız tehlikeye gidecek diyor…

Buradan PTT Adana Baş Müdürlüğü yetkililerine seslenmek istiyorum:

Sayın müdürler…

Bu olacak iş midir?

Bu sıcak havalarda insanlara neden eziyet çektirirsiniz…

Mahallenin tıkır tıkır çalışan PTT şubesinden ne istediniz?

Sizin göreviniz bu şubelerin sayısı ve hizmet potansiyelini artırmak mıdır yoksa azaltmak mıdır?

Bir de üstelik 24 Mayıs'a kadar kapatmışsınız, neden 24 mayıs? Ne olacak 24 Mayıs'ta salgın sona mı erecek…

Tam açılmaya mı geçilecek?

Sayın yetkililer;

Bence bu iş daha dallanıp budaklanmadan hemen düzeltin…

Açın şu PTT şubesini de bu sıcaklarda milleti hem dolmuş parasından hem de sağlığından etmeyin!..