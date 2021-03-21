Sosyal Hizmetler hatasını telafi etmeli

Bilirsiniz ki, evlat, evli bir çift için bir aile için vazgeçilmez bir değerdir.

Nerede olursa olsun, evliliği, aileyi, yuvayı bir çocukla taçlandırmak istemeyen yoktur diyebiliriz.

Kimileri bu konuda şanslıdır Allah onlara diledikleri gibi evlatlar yavrular verir, kimileri ise o kadar şanslı değildir ,çocuk özlemini yıllardır çekerler ve çocuk sahibi olabilmek için yollar ararlar.

Türkiye'de bu işin yolu evlat edinmek ya da koruyucu aile olmaktır.

İşte Adanalı Esra Ayça Çatal, Şener Atakan Çatal çifti de öyle yapmış.

Evlat özlemlerini Sosyal hizmetler Müdürlüğü kanalıyla gidermek istemişler.

Bu yolla hem bir taraftan kendileri bir evlat sahibi olacak, anne-babalığın tadı ve sorumluluğuna varacakken hem de imkansızlıklar içinde, sıcak aile yuvasından yoksun bir şekilde büyüyecek bir çocuğu alıp, erken yaşlardan itibaren onu şefkatle sarıp, sıcak aile yuvası içinde büyütüp, yetiştirip, tüm ihtiyaçlarını karşılayıp, güzel bir çocukluk ve gençlik devresi geçirmesini sağlayıp, böylelikle vatana, millete hayırlı bir birey yetiştirmeyi hedeflemişler.

Ve bunun için de Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaat etmişler.

Tarihler 15.11.2018'i gösterdiğinde bu özlemleri sona ermiş.

Kendileri Sosyal Hizmetler vasıtasıyla bir erkek bebeğe kavuşmuşlar.

Bebeğin anne ve babası doğumdan üç ay önce ayrılmışlar.

Bunun üzerine anne, bebeğini evlatlık vermek için feragat ettiğini belirten yazıları Sosyal Hizmetler Kurumu yetkililerine vermiş.

Ancak babanın feragatnamesi yokmuş.

Ancak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Esra Ayça Çatal, Şener Atakan Çatal'a bunun bir sorun olmayacağını belirtmiş ve “Zaten sorun olsa bir yasal olarak bu bebeği size veremezdik” diyerek bebeği Çatal ailesine vermiş.

Ancak gel gelelim bir süre önce bebeğin biyolojik babası Diyarbakır'da ortaya çıkarak “Ben çocuğumu istiyorum” demiş.

Bunun üzerine Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürlüğü yetkilileri Çatal çiftinden çocukları babaya vermek için geri istemiş.

Tabi Çatal çiftinin başından kaynar aşağı su dökülmüş desek yeridir.

Bir tarafta bin bir umutla bir bebek alıyorsunuz ve onu vatana millete en iyi şekilde yetiştirmek için imkanlarınızı seferber ediyorsunuz ama bir bakıyorsunuz ki pat diye çocuğu geri istiyorlar.

Böyle şey olmaz.

Burada Sosyal hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin büyük zaafı var.

Bebeği Çatal ailesine verirken , böyle bir durumun olabileceğini söylemelilerdi, aile ona göre kendisini hazırlıklı hissederdi.

Kendinizi bu insanların yerine koyunuz.

İki yıldır yanlarında olan bebekleri gibi baktıkları çocuklarından ayrılmak şimdi nasıl bir duygu olacak?

Bence şu işe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin bir çözüm bulması lazım.

Gerekirse bebeğin biyolojik babasını bir şekilde ikna etsinler ve çocuğun ailede kalmasını sağlasınlar.

Duyduğuma göre bebeğin babasının durumu da müsait değilmiş, belli bir işi gücü de yokmuş.

Belki bu şekilde iyice görüşülüp konuşulsa bu kişi ikna bile olabilir.

Yani Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü burada yaptıkları yanlışı düzeltmelidir.

Burada bir ailenin ve masum bir çocuğun kaderini belirlemek söz konusudur.

Haydi sayın yetkililer, buradan gereğini yapın…

O zaman ben de alkışlayayım sizi…