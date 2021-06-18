Yıkılacak Şehir Stadı için benim önerim

Bu sütunları takip edenler hatırlayacaktır, daha önceki yazılarımda Sarıçam'a yenisi yapılmasından sonra artık kapanan Adana 5 Ocak Stadı'nın ne yapılması gerektiği konusundaki düşüncelerimi dile getirmiştim.

Hatırlayacağınız gibi önceki tartışmalarda, 5 Ocak Stadyumunun yerinin AVM yapılması ya da çok katlı yapılaşmaya uygun biçime getirilmesi tartışmaları Adana kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.

Sonunda hem Adana halkının, hem sivil toplum örgütlerinin tepkileri muhalefetin olduğu kadar iktidar partisinin de milletvekillerini harekete geçirmiş ve daha çok da onların bastırmasıyla burasının AVM ya da başka biçimde yapılaşmasının önü kapatılmıştı.

Burada haklarını vermek gerek ki muhalefet temsilcilerin olduğu kadar hatta sonuca sirayet etme açısından daha etkili oldukları düşünüldüklerinde iktidar partisi milletvekillerinin de etkisi büyüktü.

Gelgelim şimdi buraya ne yapılacağına ….

Evet, bildiğimiz ve bize söylenildiği kadarıyla burası bir AVM yapılmaktan ya da çok katlı beton bloklara teslim olmaktan kurtuldu ama ne yapılacağı netlik kazanmadı.

İktidar çevreleri buranın Millet Bahçesi olacağını açıkladı.

Bu da çok net olmamasına rağmen Millet Bahçesi yapılması fikri güçlü biçimde ortada olduğu için bu alternatife de itirazlar var.

Zira zaten yıkılacak stadyumun çevresinde, bir tarafta Türkiye'nin en büyük parklarından Merkez Park, bir tarafta Atatürk Parkı, yanında Sanatçılar Parkı ve hemen karşıda yani Seyhan Nehri'nin bir köprü ile geçildiği hizada zaten Yüreğir Millet Bahçesi var.

O zaman burasını millet bahçesi yapmak iyi bir fikir değil.

Çünkü çarşı merkezi olarak bildiğimiz Reşatbey, Cemalpaşa, Yüzevler, Çınarlı ,Döşeme Mahallesinden insanlar yukarıda sözünü ettiğim yeşil alanlara rahatça ulaşmak imkanına sahipler. Bunun yanı sıra çoğu kez sabahları Adana'nın çeşitli semtlerinden insanlar Merkez Parka ya da Millet Bahçesi'ne yürümeye gidiyorlar, hafta sonlarını da burada değerlendiriyorlar.

Bu yüzden burada yeşil dokuyu elbette korumak şartıyla Adana halkının gezip dolaşmasına imkan veren donatı alanlarıyla birlikte daha çok gençliğin spor yapacağı alanlar, tesisler yapılmalı.

Burada halka açık olmak kaydıyla, belki çok cüzi sembolik bir bedelle yararlanabilecek tenis kortları, basketbol sahaları, hatta yüzme havuzları yapılabilir.

Bunların yanında bir kütüphane, sanat atölyeleri, Adana'da eksikliği çok hissedilen bir sergi salonu yapılabilir.

Özellikle daha önce de önerdiğim ; bodrumlu, zemin katlı, böyle bir yapı Adana'nın kültür/sanat gösterileri yapacak salon bulma konusundaki tıkanıklığı çözecektir.

Böylece hem yeşilin korunduğu, insanların gezin dinlenebildiği, ağaç gölgelerinde oturacakları, belki bir çay içebilecekleri hem de çevresinde sanat merkezleri, gençler için spor alanları olan böyle bir yer Adana'ya güzellik katacak, büyük hava verecek, üstelik de merkezi noktada olması sebebiyle insanları yaya ulaşımına teşvik ederek gereksiz otopark gereksinimine meydan vermeyecek, yeni bir trafik kargaşasına da neden olmayacaktır.

Evet, yıkılacak Adana Şehir Stadyumunun yerine benim de önerim bu işte.

Bu önerimi sadece benim değil, görüştüğüm, fikirlerini aldığım onlarca kültür, sanat ve spor insanının da önerisi olarak sunuyorum.

Adana'nın çarşı merkezi böyle bir projeyle değer kazanacaktır.