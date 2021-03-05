Millet İttifakı antikor 100/100

Değerli Okurlar, Bitlis Tatvan kırsalında meydana gelen elim helikopter kazasında şehit olan 11 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum… Başımız sağ olsun…

ABD başkanlık seçimi biteli neredeyse 45 gün oldu, Biden'dan bize doğru hâlâ ses seda yok. Duyduğumuza göre çoğu lideri aramış.

Dahası ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun çok sayıda üyesi Biden'a mektup yazarak Türkiye'deki demokrasi sorununa dikkat çekmişler. Yani akılları sıra bize gözdağı veriyorlar.

Ey Amerika yetti artık haddinizi bilin ve Reis'in sabrını taşırmayın! Türkiye eski Türkiye değil!

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, İnsan Hakları Evrensel Planı'nı açıkladı.

“Özgür birey, daha demokratik bir Türkiye”

“Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi iki yıl içinde uygulanacak.”

AKP'nin iktidar döneminde anayasa üç kez değiştirildi. Milletim daha fazla özgürlüğü hak ediyor deyip, dördüncü anayasa hazırlıklarına başladı bile, haliyle muhalifler de eleştiriye…

19 yıl sonra mı aklınıza geldi? Ne yapacaksınız, iktidarınız döneminde aldığınız tüm özgürlükleri geri mi vereceksiniz? İki yıl daha yeni anayasa mı bekleyeceğiz?

Bari, yeni anayasa çıkıncaya kadar var olan Anayasa'mızın tüm haklarını özgür olarak kullanabilsek.

Yenikapı mitinginden sonra Sayın Erdoğan, ikinci kez muhalefete zeytin dalı uzatıyor ve yeni anayasa için tüm muhalefet liderlerini birlikte olmaya davet ediyor ama gelin görün ki bu muhalefete de yaranılmıyor. Anında sorgu sual!

Vay efendim, ülkenin ulusal veya uluslararası hangi konularında bizlere, bir araya gelip sizleri bilgilendirelim dediniz de şimdi bir araya gelelim diye davet ediyorsunuz?

Muhalefetin getirdiği tek bir yasaya, parlamentoda evet dediniz mi?

Tüm uluslararası konularda muhalefet olarak yanınızda değil miydik?

Alçak FETÖ kalkışmasında yanınızda durmadık mı?

Bu yeni anayasa Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi anayasayı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyduralım mı olacak?

Millet ittifakı güçlü bir parlamenter sistem dediğine göre bu nasıl bir birliktelik olacak?

İktidarın küçük ortağı ile birlikte parlamentodaki oy çoğunluğu yeni bir anayasa için yeterli olmadığına göre nasıl olacak?

Yoksa, bu hazırlıklar batıya bir mesaj mı?

19 yıllık iktidarınız boyunca özellikle Cumhurbaşkanlığı sürecinde zaman zaman anayasanın çiğnendiği durumlar olduğunda ne yaptınız?

Var olan anayasanın çiğnenmesine göz yumuluyor, hukuk ihlalleri yapılıyorsa, yeni Anayasa'ya gerek var mı?

İktidarın küçük ortağı ekranlara çıkıyor bas bas bağırıyor ve ilgili yerlere mesaj veriyor. “HDP kapatılsın”!!

Yetmedi, AKP'nin grup sözcüsü parlamentoda konuşup yargıya mesaj veriyor “HDP kapatılsın”, bir gün sonra da lafı değiştirip “sandık” diyorsa!.. Ve bir sürü hukuk ihlalleri yapılıyorken sus diyen yok mu diye sorarlarsa, CEVABINIZ ne olacak?

HDP kapatılacaksa eğer demokrasiye de inanıyorsak, buna bağımsız yargı karar vermeli. Değil siyasi, başka hiçbir güç yargıya müdahale etmemeli. Zaten bu tür siyasi oyunlara karşı muhalefetin antikoru çok yüksek. Ama unutulmamalı, bu sonuna kadar bir demokrasi mücadelesidir.

Ah 50+1, sen nelere kadirsin. Bak şu iktidarın telaşına. Allah rahmet etsin, Burhan Kuzu, bu iş senin başının altından çıktı, hiç mi bugünleri düşünmemiştin? Bak insanları nasıl zora sokuyorsun. Anayasayı değiştirelim, seçim yasalarını değiştirelimin derdine düştüler. Oyları, kutup buzları gibi eriyor. Bay Kemal'in başını çektiği millet ittifakı gümbür gümbür 55'lere ulaştı. Nasıl eder de millet ittifakının arasına nifak sokarızın çaresini ararken ortak her zamanki gibi bombayı patlattı ve “HDP kapatılsın” dedi. Gelsin fezlekeler!..

Gerçekte AKP'nin fikri kapatma değildi. Meclise dokunulmazlıklar geldiğinde İYİ Parti'yi açığa düşürüp evet demelerini sağlamaktı. Günler geçti baktılar Sayın Akşener bu tuzağa düşmeyecek, dimdik duruyor işi kapatmaya döndürdüler.

Değerli Okurlar; teröre kim destek veriyorsa ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum. Kim destek veriyorsa vatan hainidir.

HDP, 6.5 milyon Kürt kökenli yurttaşın oy verdiği yasal bir partidir. Türk siyasetinde yerini almalı ama bebek katili o güruhu reddetmelidir. HDP farkında değil ama PKK onlarını da kullanıyor. Muhalefete düşen görev ise Kürt kardeşlerimize, bu katil güruhun dış güçlerin emrinde olduğunu kendilerini de aldattıklarını ve kullandıklarını iyice anlatmaktır.

HDP, artık bu katilleri reddet ve Türkiye'nin partisi ol!.. Reddettiğiniz anda PKK hem siyasi hem de silahlı gücünü büyük oranda kaybedecek ve defolup gideceklerdir. Eğer reddetmezseniz, Kürt yurttaşlar da size gereğini yapacaktır!..

Bugün, hangimiz Kürt yurttaşların bizlerden bir farkı olduğunu söyleyebilir? Bu Cumhuriyet'i birlikte kurmadık mı? Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar hangi Kürt yurttaş hak ettiği, istediği makama gelemedi?

Bu coğrafyada Türk, Kürt ayırımı yoktur. 1000 yıldır birlikte yaşıyoruz. Birlikte bu ülkeyi daha güzel günlere taşıyabiliriz. O yüzden oyunlara gelmeyelim ve bu kan emici emperyalistlere alet olmayalım.

SON SÖZ: ŞUNU İYİ BİL Kİ İŞİNE GELDİĞİNDE ŞEYTAN DA KUTSAL KİTAPTAN ÖRNEKLER VEREBİLİR VE CEHENNEM BOŞ, ŞEYTANLARIN HEPSİ BURADA… W. SHAKESPEARE