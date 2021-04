On yıl oldu, yetti artık!

Türkiye'm, benim güzel ülkem… Zamanında her şeyiyle kendine yetebilen, uygar ülkeler arasında bir ağırlığı olan, mutlu insanlar olarak yaşadığımız bu topraklarda şimdiki durumumuza kahroluyorum. Neden yapayalnız kaldık ve ülke bu kadar fakirleşti? Devlet bütçesi nerelere harcandı? Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de ayrıştırıldık.

Geçmişte kendimizi Türk Milleti olarak anarken yıllar sonra siyasiler sayesinde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni, Boşnak, Arnavut, Roman vb. diye gruplaştırmaya başladılar. Artık bu gruplara “Suriyeliler”'de eklendi. Peki tüm bunlar bizleri mutlu etmediğine göre illa birilerini mutlu ediyordur. Onlar da Türkiye'yi parçalamaya uğraşan Emperyal güçler…

Değerli Okurlar; bugün bu hale gelmemizin baş nedeni Suriye'dir. Batının yıllardır Ortadoğu için yazdığı senaryonun pat diye ortasında buluverdik kendimizi. Kardeş Esat bir anda düşman kardeşler oldu. Neymiş, katil Esatmış!..

Sormazlar mı insana, senin ülkende gazeteciyi kıtır kıtır kesen Suudiler neci diye! Mısır'la da papaz olduk çünkü neymiş, Sisi diktatörmüş! Tüm Ortadoğu demokrasi ile yönetiliyormuş da bir tek Suriye yönetilmiyormuş, oraya da biz demokrasiyi götürmeliymişiz. Götürdük demokrasiyi, gördük günümüzü! Halbuki Ortadoğu'nun tek laik ülkesi Suriye idi. Hiç öyledir yok böyledir demeyin tüm bunların kökenindeki neden, tüm uzmanların da ısrarla söyledikleri etnik meseledir.

Tüm Arap Dünyası'nın karşımıza geçme sebebi İhvancılar değil miydi? Sayemizde, ebedi düşman İsrail'le tüm Ortadoğulu Arap ülkeler kardeş oldular. En azından bir barışa vesile olduk!!! Yahu Araplar değil miydi yüzyıllar boyu ekmeğini yedikleri Osmanlı'yı arkadan hançerleyenler?

Bunlar yaşandı ve hala da yaşanıyor, sonunda anladık ama maddi manevi çok şey yitirdik. Gerçeği kabul edelim artık!

Ülkemi yönetenler; her konuda gün boyu ahkam kesiyorsunuz da 10 yıldır 4.5- 5 milyon Suriyeli konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz? On yılda ülkeye olan faturası, söylendiğine göre 80 milyar dolar. Her ay devletten maaş almak, sağlık hizmetlerinden bedava faydalanmak, isteyenin istediği üniversiteye sınavsız girebilmesi, “ye Memet ye, yan gel yat”!!

Efendiler, Suriye'de savaş bitti. Fırat'ın doğusuna ABD, batısına da Ruslar yerleşti hatta anlaşıp petrollerin üstüne de oturdular. Peki bizim elimizde ne kaldı? GÖÇMENLER!… Bu göçmenlerin de artık ülkelerine dönme zamanı geldi de geçiyor bile. Savaş bitti hatta Esat bunlar için af da çıkardı. Bir

de bu yok zamanımızda Suriye'de evler yaptırdık, bir iddiaya göre doğalgaz da döşeniyormuş.

Suriye'nin komşuları Ürdün ve Lübnan, Rusya, Danimarka ülkelerindeki mültecileri göndermeye başladılar. Hadi biz de artık bu mültecileri ülkelerine gönderelim. Bir iddiaya göre sadece ülkemizde olan Suriyeliler'e değil, bir o kadar sayıda Suriye'deki insanlara maddi olarak bakıyormuşuz. Anadolu'da güzel bir söz vardır “kendisi muhtaç himmete, nerde kaldı başkasına himmet ede”.

Bir yurttaş olarak öğrenmek istiyorum şimdiye kadar kaç Suriyeli ülkesine döndü, kaçı TC vatandaşı yapıldı? Vatandaş yapılma gerekçeleri nedir? Süratle ürüyor ve çoğalıyorlar, gelecekte demografik sorunlar yaşanacak. Ülke içinde sadece illegal işlerin içinde olmakla kalmayıp, her türlü uyuşturucu işlerinin de içindelermiş. Bunların içlerine IŞİD'ciler ve PKK'lılar gizlice yuvalanıyorlar. Şu anda 20'li yaşlara gelen eğitimsiz, işsiz güçsüz, savaş sırasında anne baba kardeş gibi kayıplar yaşayarak travmalara maruz kalan bu insanlar, gelecekte kriminal eylemlerin yanında terör eylemlerine de kalkışacaklardır.

Ülkedeki çalışan kesimde, ucuz işçilikle ilgili de büyük sıkıntı yaratmaktalar.

Asla entegre olunamaz. Hiçbir şekilde iki halk arasında uyum sağlanamaz. Zaten bundan dolayı emperyal batılılar, onların ülkeden gitmelerini asla istemiyorlar. Hiç kuşkunuz olmasın bu batılı egemen güçler bu insanları kullanıp ülkeyi karıştırmaya çalışacaklar. Bir de bunlarla uğraşmak zorunda kalacağız. Bakın bu yazdıklarım ırkçılık değil ve asla da olamaz. Ülke olarak görevimizi 10 yıldır fazlası ile yerine getirdik.

Bu insanlara TC kimliği vermek ve onlara vatan olmak, sadece bizleri değil, bu vatan için canlarını veren şehitlerimizi de incitecektir.

SON SÖZ: “LİDERLİK, halkı ayrıştırmak değil, kaynaştırmak ve bir arada tutmaktır” M.KEMAL ATATÜRK