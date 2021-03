Yeni gömlek uymadı

Sayın Bahçeli ne diyor, “hiç boşuna didinmeyin seçimler 2023 Haziran'ında ve adayımız Sayın Erdoğan'dır”. Ne diyelim, hayırlı, uğurlu olsun. Yalnız şunu bilin ki tek didinen, Cumhur İttifakı. Nedeni ise, oylarının her geçen gün eriyor olması ve bunun artık ciddi ciddi uykularını kaçırması!

Belki yanılıyorumdur, korkunuz yoktur uykularınız da kaçmıyordur. O zaman neden yeni seçim kanunu gündeminizde? Eğer bir iktidar, seçim kanununu değiştirmeye kalkıyorsa işte o zaman umutların azaldığı ortadadır ve bu iş şansa bırakılamaz diye düşünülmektedir. Geçmişte de bu işler çokça yapılmıştır ama bu bir çare olmadığı gibi, bunu yapanlar da Türk Siyasi Tarihi'nin sayfalarında yerlerini almışlardır.

Yönetenler; daha önceki yazılarımda da yazdığım gibi sizler yukarıdan, ülkenin içinde bulunduğu sorunları nasıl görüyorsunuz bilemiyorum ama yaşananlar yürekleri kanatıyor. Devamlı bir gerilim yaratılıyor ve bu gerginlik, ülkeyi gittikçe ayrıştırıyor. Ve işin fenası siyasetteki bu gerginliğin sizlere bir yararı olmadığı gibi ülkeye de çok zararı oluyor.

Ülkedeki tüm sınıf ve gruplarla barış sağlayıp kucaklaşmadan içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşabileceğimizi mi sanıyorsunuz? Aşamayız hatta daha da büyük sıkıntılara düşeriz. Son günlerde peş peşe yaşananlara bakar mısınız?

-Andımız, Danıştay kararıyla kaldırılıyor,

-Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü kararıyla bir vakfa devrediliyor,

-Merkez Bankası Başkanları peş peşe görevden alınıyor,

-Uluslararası arenada ev sahipliği yaparak imzaladığımız İstanbul Sözleşmesi, KHK ile kaldırılıyor.

Geçmişte, parti kapatılmalarından çok çeken sizler, bugün aynı şeyleri yapıyorsunuz. Parti kapatmanın siyasette var olan gerginliği daha da arttırmakla kalmayıp ciddi bir moral bozukluğuna neden olacağını en iyi siz bilirsiniz. Unutmayın ki dünya çok küçüldü, hem İstanbul Sözleşmesi feshetme protestoları için kadınların düzenlediği mitinglerdeki yaşanan tatsızlıklar hem de Gergellioğlu'na Meclis çatısı altında yaşatılanlar an be an dünya basınında yer buldu. Sayın Gergellioğlu'nun hiç ayırım yapmaksızın amansız bir insan hakları savunucusu olması mı sizi rahatsız etti?

Parti kapatılmasına karşı olmanıza rağmen, minik ortak memnuniyeti için HDP'nin kapatılmasına sessiz kalıyorsunuz. İktidara gelirken çıkardık dediğiniz o gömleği ne acıdır ki islamcı kanat size yeniden giydirdi. Acı olan da bazı hadsizler fırsat bu fırsat deyip hilafet söylemlerine başladı. Görünen o ki, önünüzdeki seçimi mutlak kazanma arzusu, sizi giderek daha çok hatalı uygulamalar yapmaya zorlayacak.

Yönetenler; ülke, içeride ve dışarıda büyük sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar önümüzdeki günlerde daha da artacağa benziyor. Bütün bunları aşabilmenin tek koşulu ise “İÇ BARIŞ”'ı sağlamaktır. Bunu sağlamadan ne içerideki ne de dışarıdaki sorunları çözebilirsiniz.

Sayın Cumhurbaşkanı, parti kongrenizde parti başkanlığını bırakıp, çoğu yetkilerinizi de TBMM'ye devrederek erken seçime gitmelisiniz. Sizi bilmem ama AKP Milletvekillerinin çoğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkeye uymadığı kanaatinde. Eğer size gelip de var olan bu sistemi öven bir kimse varsa, inanın sizin iyiliğinizi istemiyordur.

Acilen yapılması gereken, tüm muhalefet liderleri ile bir araya gelerek yeni bir “Anayasa” hazırlamak ve “Parlamenter Sisteme” geri dönülmesidir. Hatta parlamenter sayısı azaltılarak Senato yeniden oluşturulmalıdır.

Herkes şunu iyice kafasına yerleştirsin,

TÜRKİYE; LAİK, DEMOKRATİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR.

VE BU SONSUZA KADAR DA BÖYLE KALACAKTIR!

SON SÖZ:

Senin değilse alma,

Doğru değilse yapma,

Gerçek değilse söyleme,

Bilmiyorsan sus.



Japon Atasözü