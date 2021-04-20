128 çelişkili ifade

Ekonomi Bakanı Lütfi Elvan çıktı, “128 milyar dolar nerede” ile ilgili açıklamalar yaptı. Meğer 2017 yılının Şubat ayında Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında bir protokol imzalanmış.

Kimsenin bugüne kadar haberi olmadığı bu protokol çerçevesinde, Hazine hesapları üzerinden Merkez Bankası döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriyormuş. Herhangi bir şekilde yasalara aykırı bir durum söz konusu değilmiş…

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Peki, Merkez Bankası neden böyle bir protokol yaptığını duyurmamış? Neden her zamanki gibi ihale açılmamış?

Kızım ver oradan bana damgayı… Gözlüğüm yok ayarlasana tarihi Şubat 2017'ye… İmzalat şunu oradaki beye… Şimdi yolla Hazine'ye… Onlar da imza atsınlar köşeye… Al sana protokol…

Bu şekilde düşünen birileri çıkarsa onlara ne cevap verecekler? “Bir dur şimdi, zaten işler karışık” mı diyecekler?

Onu eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından “At izi it izine karıştı” diyerek söyledi zaten…

Bu işin bir adım sonrası Sağlık Bakanı'nın yolundan gidip sorumluyu “84 milyon kişi eksi bir” ilan etmektir.

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Her gün yepyeni, birbirinden fantastik açıklamalar geliyor. Hangi birine inanacağız?

Erdoğan, “Kasada” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Yastık altında duruyor” dedi…

Başdanışman Yiğit Bulut, “Türkiye'nin hiçbir zaman 140 milyar dolar satılabilir rezervi olmadı” dedi…

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Millete harcadık” dedi…

Merkez Bankası Başkanı, “Satıldı” dedi…

Ekonomi Bakanı, “Yasalara aykırı değil” dedi…

Yani? Açıklama süsü verilmiş boş konuşmalar hepsi…

Bunca farklı ve çelişkili ifadeye rağmen o alım satım işlemlerine ilişkin belgeler yayınlanmıyorsa insanın şüphelenmesinden daha doğal ne olabilir?

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Merkez Bankası defalarca “Benim kur ile ilgili bir hedefim yok” demedi mi? Bu resmi açıklamanın üzerine gidip kuru düşürmek için hareket ettiyse burada bir yanlışlık, bir suç yok mu?

Merkez bankaları dalgalı kur sisteminde döviz satmazlar… Serbest piyasaya açıklama yapmadan müdahil olamazlar. Yaptılar, oldu! Bu kadar basit mi ülkenin 128 milyar dolarlık birikmişini heba etmek?

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Normal şartlarda gerçekleri açıklasa, “Biz o kadar ekonomiden anlamıyoruz ki, ideolojimiz gereği faizler düşük tutulsun diye piyasaya dolar sürdük. Artmasın diye de sattıkça sattık. Yetmedi, milletin munzam karşılıklarını ödünç aldık. O da bitince borç aradık… Dünyada kimsenin kabul etmediği ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç' yanlışına saplandık. Vatandaşlarımızın parasını babamızın parası gibi dağıttık. Sonuçta başaramadık. Hem dolar rekor seviyelere geldi hem faiz arttı. Sadece biz mi suçluyuz? Yıllardır bize bu yetkiyi verenlerin hiç suçu yok mu?” cevabını yapıştırsa ne diyeceğiz?