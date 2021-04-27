Ak Parti Bankası

Merkez Bankası Başkanı'nı televizyonda yandaş ortak yayınında dinledim. Toparlanmak için planlı programlı birkaç yıla ihtiyacımızın olduğunu düşünüyordum, o inancımı tamamen kaybettim.

Merkez Bankası bırakın bağımsızlığı bildiğin partinin tescilli bankası olmuş. Başkanı eski AKP milletvekili kimliğinden sıyrılamamış, siyaset yapıyor.

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Piyasalara o kadar uzak ki… Verdiği cevaplar komedi dalında ödülü hak etti. Acaba serbest piyasanın ne olduğu hakkında var mı bir fikri? Dalgalı kur dedikleri ne ola ki?

Çıktı; “Yabancı dövizi piyasadan bulamıyorsa birisi karşılayacak” dedi… Neden piyasadan bulamıyorlar? Önce sattığı doları 7 liradan yerine koymaya çalışır. Bulamazsa fiyatı artırır. Seviye yükseldikçe satıcılar gelmeye başlar. Bu 8 de olur, 9 da…

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Zira Merkez Bankası'nın yaptığı gibi 65 gün boyunca 6.85'te dolar fiyatını sabit tutmaya çalışırsan, yabancıya ucuza tanzim dolar satışı yaparsan herkes bu fiyattan talep eder. Bütün rezervin erir gider. Nitekim milyarlarca doları böyle erittiler!

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Programın en can alıcı açıklaması “rezervler varlık ve yükümlülük olarak yer değiştirdi” demesiydi. Hâlâ kafamda dans ediyor bu cümlesi…

Kumar masasına oturuyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Önünüzdeki kumar fişleri kasaya geçiyor. Siz borç alıp oyuna devam ediyorsunuz. Onları da kaybediyorsunuz. Zil kalıyorsunuz.

Yani ne oluyor. Önünüzdeki varlık, borç yükümlülüğü ile yer değiştiriyor! Bunu ne kadar da rahat söylüyor… Haliyle insan ürküyor.

Sahi varlık kimin varlığıydı? Şimdi yükümlülük kimin yükümlülüğü… Tabii ki milletin… Ama bunu yolda bulmuş gibi yiyip bitirin. Hesap da vermeyin. Soran olursa 128 milyar dolar nerede diye “duruyor ama yer değiştirdi” deyin!

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Siz siz olun, Merkez Bankası'nın çok kâr etmesinin iyi bir şey olduğunu söyleyen biri ile karşılaşırsanız ciddiye almamanız gerektiğini bilin… Valla öyle dedi!

Merkez Bankası uzun yıllar boyunca topladığı rezervleri döviz yükseldiğinde satarsa tabii ki kâr yazacak. Bu iyi bir şey mi? Peki, o rezervleri yerine koyması gerektiğine göre şimdi ne yapacak? Kaçtan alacak?

Kârın diğer kalemi bankalara verilen borçların faizleri… Bankalar kısa vadeli açıklarını Merkez Bankası'ndan fonlar… Reel sektöre kaynak aktarması gereken bankaların paralarını almakla övünmek herkese nasip olmasa gerek…

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Rezervler, döviz, faiz, düzenlemeler, harcamalar derken gitti “O SİHA'lar, İHA'lar parasız uçmuyor” deyip işi alakasız bir yere bağladı. Getirildiği görev ile ne alakası vardı?

Bu saatten sonra hiç şüphem kalmadı. Ekonominin iyiye gitmesi mucizelere bağlı…