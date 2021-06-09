AKP’yi gençler bitirecek!

Yer Üsküdar… Erdoğan yine bir dondurmacıya gidiyor. En son Putin ile dondurma yediğinde parayı ona ödetmişti… Sonrasında 2.5 milyar dolarlık S-400 füzesinin faturası geldi.
Neyse… Dükkanın içinde insanlar var. Çoğu genç… Doğal olarak el pençe divan oturma gibi bir dertleri yok.
İşgüzar korumalar bacak bacak üstüne atan kişileri uyarıyorlar. Neden? Belli değil! Dondurmacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin makamı mı?
Erdoğan da orada her vatandaş gibi oturup dondurma yiyor. Protokollük bir durum yok. Bacak bacak üstüne atmak saygısızlık değil, bir oturma şekli… Saray olsa anlarım ama dondurmacı yahu ora!
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Kraldan çok kralcılar etrafında oldukça gençleri hiçbir zaman anlayamayacak mevcut iktidar… Nitekim gençlerin çoğunluğu AKP'den haz duymuyor…
İnternetle büyümüş kuşak öyle kolay kandırılmıyor. Hepsi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bir tıkla öğrenebiliyor.
Haliyle önümüzdeki seçimlerde gerçekleşmesi beklenen Vaka-i Hayriye belli neredeyse…
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Oysa AKP, milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdü sırf gençlere yaranabilmek, oylarını alabilmek için… İşin mantığını “Seçebiliyorsa seçilebilir” savına dayandırdı.
Savaşabiliyorsa 18'inde, general de olabilir teoride… Kim karşı çıkabilir? Kendini 18 yaşında bir cerraha kim emanet edebilir? Kim 18 yaşında bir hakimi kabullenir?
Zira iş ülke yönetmeye gelince her genç mevcut yönetimden daha iyidir… Onca danışmanla daha kötü ne yapabilir?
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Samimi olmadıktan sonra ülkede demokrasi de var dersin, adalet de… Önce “Kızlı erkekli ders çalışıyorlar” diye şikayet et, sonra kanunu değiştirip milletvekilliği vadet!
Asıl dertleri tam olarak o da değildi… Artık analı kızlı, babalı oğullu takılacaklardı Meclis'te… Aile salonumuz üstte…
Aileye yakın olanları, eşi dostu, torunu torbayı da alalım piste… Bizim vergilerle maaşlar nasıl olsa cepte…
Nasıl ki villalardan şehit cenazesi çıkmıyorsa, gecekondulardan da milletvekili çıkmayacak! Para babası partililerin çocukları o koltuklarda oturacak. Gidişat ülke yönetiminin babadan oğula geçmesiyle sonuçlanacak.
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Zira ülke yönetme kıstası “Bunlar koyun bile güdemez” olduğundan, ülke yönetmeyi koyun gütmekle bir tutan zihniyetin bu durumu savunması pek şaşırtıcı değil!
Sistem öylesine kötü hale geldi ki, vekiller 7 yaşında bile olsa ne zaman el kaldırıp indirdiklerini öğrendikten sonra sorun yaşanmaz. Genç işsizliği azalır fena mı?
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Siz bakmayın bizim milletvekillerinin tuzluk olduğuna… Parlamentolar dünyanın her yerinde olduğu gibi aklın, bilginin, bilgeliğin ve tecrübenin konuşturulduğu bir platformdur.
Oysa bizim memlekette panayır yeri… Bari çekilin de gençleşsin ülke yönetimi… Kim aday olana dikkat ediyor? Hele yeni ittifak sistemi ile aday kim, ismi ne?
Bana yaşanan rezaletlere karşı çıkan bir tek iktidar milletvekili adı söylesene!YAZARIN TÜM YAZILARI