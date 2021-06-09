AKP’yi gençler bitirecek!

Yer Üs­küdar… Erdoğan yine bir don­durmacıya gidiyor. En son Putin ile dondur­ma yediğinde parayı ona ödetmişti… Sonrasında 2.5 milyar dolarlık S-400 füzesinin faturası geldi.

Neyse… Dükkanın içinde insanlar var. Çoğu genç… Doğal olarak el pençe divan oturma gibi bir dertleri yok.

İşgüzar korumalar bacak bacak üstüne atan kişile­ri uyarıyorlar. Neden? Belli değil! Dondurmacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin makamı mı?

Erdoğan da orada her vatandaş gibi oturup don­durma yiyor. Protokollük bir durum yok. Bacak bacak üstüne atmak saygısızlık değil, bir oturma şekli… Saray olsa anlarım ama dondurmacı yahu ora!

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Kraldan çok kralcılar etrafında oldukça gençleri hiçbir zaman anlayamaya­cak mevcut iktidar… Nite­kim gençlerin çoğunluğu AKP'den haz duymu­yor…

İnternetle büyümüş kuşak öyle kolay kandırılmı­yor. Hepsi neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bir tıkla öğrenebiliyor.

Haliyle önümüzdeki seçimlerde gerçekleşmesi beklenen Vaka-i Hayriye belli neredeyse…

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Oysa AKP, milletvekili seçilme yaşını 18'e düşürdü sırf gençlere yaranabilmek, oylarını alabilmek için… İşin mantığını “Seçebiliyorsa seçilebilir” savına dayan­dırdı.

Savaşabiliyorsa 18'inde, general de olabilir teori­de… Kim karşı çıkabilir? Kendini 18 yaşında bir cer­raha kim emanet edebilir? Kim 18 yaşında bir hakimi kabullenir?

Zira iş ülke yönetmeye gelince her genç mevcut yönetimden daha iyidir… Onca danışmanla daha kötü ne yapabilir?

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Samimi olmadıktan sonra ülkede demokrasi de var dersin, adalet de… Önce “Kızlı erkekli ders çalışıyorlar” diye şikayet et, sonra kanunu değiştirip milletvekilliği vadet!

Asıl dertleri tam olarak o da değildi… Artık analı kızlı, babalı oğullu takı­lacaklardı Meclis'te… Aile salonumuz üstte…

Aileye yakın olanları, eşi dostu, torunu torbayı da ala­lım piste… Bizim vergilerle maaşlar nasıl olsa cepte…

Nasıl ki villalardan şehit cenazesi çıkmıyorsa, gecekondulardan da milletvekili çıkmayacak! Para babası partililerin çocukları o koltuklarda oturacak. Gidişat ülke yö­netiminin babadan oğula geçmesiyle sonuçlanacak.

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Zira ülke yönetme kıstası “Bunlar koyun bile gü­demez” olduğundan, ülke yönetmeyi koyun gütmekle bir tutan zihniyetin bu duru­mu savunması pek şaşırtıcı değil!

Sistem öylesine kötü hale geldi ki, vekiller 7 yaşın­da bile olsa ne zaman el kaldırıp indirdiklerini öğrendikten sonra sorun yaşanmaz. Genç işsizliği azalır fena mı?

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Siz bakmayın bizim mil­letvekillerinin tuzluk olduğu­na… Parlamentolar dünya­nın her yerinde olduğu gibi aklın, bilginin, bilgeliğin ve tecrübenin konuşturul­duğu bir platformdur.

Oysa bizim memlekette panayır yeri… Bari çekilin de gençleşsin ülke yöneti­mi… Kim aday olana dikkat ediyor? Hele yeni ittifak sistemi ile aday kim, ismi ne?

Bana yaşanan reza­letlere karşı çıkan bir tek iktidar milletvekili adı söylesene!