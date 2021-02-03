Aşağı bakarken vergi arttı!

Aşağı bak dediler, bir baktık yukarı elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi dörde katlandı… Oysa bir gün önce üretilen otobüsü sarayın bahçesinde denerken “elektrikli araçlar sektörün geleceğidir” diye demeç vermişti.

Başkanlık sistemi hız demekti! Vakit kaybetmeden geleceğe yapıştırdı vergiyi… Fahiş fiyat artışlarında nereyi arıyorduk? Hani bir telefon numarası vermişlerdi…

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İşin ilginç tarafı bu vergi artışı dünyada bir ilk! Gelişmiş dünya ülkeleri vatandaşlarını elektrikliye teşvik ederken, nakit desteği, faizsiz kredi, vergi indirimi, şehir içinde bedava otopark sağlarken “biz nasıl önünü keseriz” diye aldık bu kararı…

Satışlara bakıyorum 2019 yılında toplam elektrikli otomobil satışı 222 adetle sınırlı… Hani ucuza kredilerin havalarda uçuştuğu, milletin gördüğü arabaya yapıştığı 2020 yılında sadece 844 adet satış ile kapatmış yılı…

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İyi işte ufak ufak artıyor derseniz 5 milyon 350 bin kişinin yaşadığı Norveç'te 2020 yılında elektrikli araba satış rakamı 76 bin 789'a ulaştı.

Sayılar ortada… Dişinin kovuğunu yetmez oradan alacağı para… Bu durumda tek bir seçenek kalıyor, elektrikli araçların Türkiye'de satılması istenmiyor!

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Nitekim şimdi satılırsa, 1-2 yıla bilemedin 3-4 yıla hadi en fazla 5 yıla yerli olmasa da milli elektrikli araba TOGG çıkacak ya… İndirirler o zamana… Şarjı da PTT yapar, çözeriz bu ufak sorunu da…

Rekabete aykırı olduğu için sadece TOGG'a özel bir indirim yapamazlar. Zaten o zamana kadar diğer şirketler çağ atlar… Hakikaten inandınız mı dünya markası olacağına?

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Yine de Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu'ya teşekkür ederim. Zarar edeceklerini bile bile ülkeye yatırım yaptıkları, istihdam sağladıkları için…

Bu vergi oranlarıyla banttan çıkartacakları en ucuz araç bugünün fiyatıyla yaklaşık 500 bin lira olacak. Bu vergilerle kime satacak? Yurtdışında Mercedes'den pahalı olacak!

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Dünyada bütün araba üreticileri elektrikliye ağırlık verdi. Avrupa tamamıyla fosil yakıtlı araçları yasaklarken biz Afganistan'dan, Pakistan'dan enstantaneler sunacağız muhtemelen…

Milleti zorla 10-15 yıl sonra ikinci eli bile sınırlı olacak otomobil almaya zorluyorlar. Artık fabrikalar çöpe atılacak motorları Türkiye'ye yollarlar. Burada montajını yapıp satarlar. Ne de olsa bizimkiler Araplardan petrol almayı çok seviyorlar.

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Haşmetli devletimizi hiç uğraştırmayalım. İyisi mi arabaları direkt uzatma kablosuyla bağlayıp fişi elektrik prizine sokalım. Kablo uzunluğunca yola koyulalım…

Biz de sorun hep damatta sanıyorduk. Onu suçluyorduk. Kendisi istifa edip, “Allah sonumuzu hayretsin” deyip gittikten sonra bile her şeye zam gelince galiba esas sorumluyu bulduk!